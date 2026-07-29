अपहरण, 70 लाख फिरौती; पाकिस्तानी के इशारे पर थाईलैंड में अपनों के ही दुश्मन बन गए 5 भारतीय, गिरफ्तार

थाइलैंड में तीन भारतीयों को सस्ते टूर पैकेज का लालच देकर करीब एक हफ्ते तक बंधक बनाकर रखा गया। इस पूरे अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में थाइलैंड पुलिस ने पांच नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह भी भारतीय बताए जा रहे हैं। यह पूरा काम दुबई में बैठे एक पाकिस्तानी के इशारे पर हो रहा था।

थाइलैंड में भारतीयों से धोखाधड़ी और अपहरण के मामले में भारतीयों को ही गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं थाइलैंड पुलिस के मुताबिक इस घटना में पाकिस्तान का ऐंगल भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि तीनों पीड़ित भारतीयों को सस्ते हॉलिडे पैकेज का लालच देकर थाइलैंड बुलाया गया था। यहां पर उन्हें करीब एक हफ्ते के बंधक बनाकर रखा गया। इसी दौरान उनके परिवार से भी 70 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगी गई। भारत में इन लड़कों के परिजनों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर बैंकॉक पुलिस एक्टिव हुई और फिर स्थानीय सूत्रों की जानकारी निकलवाकर इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पीड़ितों को एक घर से रिहा कराया गया।

बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा गैंग दुबई में बैठे एक पाकिस्तानी नागरिक के इशारे पर काम कर रहा था। उसने एक एप के माध्यम से बैंकॉक में रहने वाले पांच भारतीय नागरिकों से संपर्क बनाया और फिर लोगों को लूटने की योजना के बारे में जानकारी दी। यहां पर थाइलैंड से भागने की व्यवस्था और लूट के पैसे में हिस्सा मिलने के लालच में यह पांचों आरोपी तैयार हो गए। योजना को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सबसे पहले एक एप के माध्यम से तीन भारतीयों को सस्ते टूर पैकेज के जाल में फंसाया। उसके बाद उन्हें थाइलैंड आने के लिए राजी कर लिया।

2 लाख रुपए में सात दिन का पैकेज, 70 लाख फिरौती की रकम रिपोर्ट के मुताबिक 23 से 26 वर्ष के तीनों भारतीयों से प्रति व्यक्ति के हिसाब से सात दिन के पैकेज के लिए करीब 2 लाख रुपए लिए गए। 21 जुलाई को तय समय के अनुसार यह तीनों पीड़ित सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से टैक्सी के जरिए वह पटाया पहुंच गए। इसके बाद यहां एक हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट में इनसे यह पांचों आरोपी मिले।

यहां से बाइक के जरिए इन्हें एक घर में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, यहीं पर सात दिनों तक इन्हें बंधक बनाकर रखा गया और यातनाएं दी गईं।

बार-बार पिटाई की गई- पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में पीड़ितों के शरीर से की चोटों के निशान मिले हैं। उनके टखनों और पैरों में चोट और सूजन के निशान हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें बार-बार मारा गया। इस दौरान उन्हें खाना खाने को भी नहीं दिया गया। पुलिस ने पीड़ितों के हवाले से बताया कि उन्हें उल्टा लटकाकर पीटा गया है। और इस पूरे समय के दौरान अपने परिवारों को फोन करके 70 लाख की फिरौती की रकम मांगने के लिए बार-बार मजबूर किया गया।