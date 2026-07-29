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अपहरण, 70 लाख फिरौती; पाकिस्तानी के इशारे पर थाईलैंड में अपनों के ही दुश्मन बन गए 5 भारतीय, गिरफ्तार

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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थाइलैंड में तीन भारतीयों को सस्ते टूर पैकेज का लालच देकर करीब एक हफ्ते तक बंधक बनाकर रखा गया। इस पूरे अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में थाइलैंड पुलिस ने पांच नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह भी भारतीय बताए जा रहे हैं। यह पूरा काम दुबई में बैठे एक पाकिस्तानी के इशारे पर हो रहा था।

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थाइलैंड में तीन भारतीय किडनैप

थाइलैंड में भारतीयों से धोखाधड़ी और अपहरण के मामले में भारतीयों को ही गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं थाइलैंड पुलिस के मुताबिक इस घटना में पाकिस्तान का ऐंगल भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि तीनों पीड़ित भारतीयों को सस्ते हॉलिडे पैकेज का लालच देकर थाइलैंड बुलाया गया था। यहां पर उन्हें करीब एक हफ्ते के बंधक बनाकर रखा गया। इसी दौरान उनके परिवार से भी 70 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगी गई। भारत में इन लड़कों के परिजनों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर बैंकॉक पुलिस एक्टिव हुई और फिर स्थानीय सूत्रों की जानकारी निकलवाकर इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पीड़ितों को एक घर से रिहा कराया गया।

बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा गैंग दुबई में बैठे एक पाकिस्तानी नागरिक के इशारे पर काम कर रहा था। उसने एक एप के माध्यम से बैंकॉक में रहने वाले पांच भारतीय नागरिकों से संपर्क बनाया और फिर लोगों को लूटने की योजना के बारे में जानकारी दी। यहां पर थाइलैंड से भागने की व्यवस्था और लूट के पैसे में हिस्सा मिलने के लालच में यह पांचों आरोपी तैयार हो गए। योजना को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सबसे पहले एक एप के माध्यम से तीन भारतीयों को सस्ते टूर पैकेज के जाल में फंसाया। उसके बाद उन्हें थाइलैंड आने के लिए राजी कर लिया।

2 लाख रुपए में सात दिन का पैकेज, 70 लाख फिरौती की रकम

रिपोर्ट के मुताबिक 23 से 26 वर्ष के तीनों भारतीयों से प्रति व्यक्ति के हिसाब से सात दिन के पैकेज के लिए करीब 2 लाख रुपए लिए गए। 21 जुलाई को तय समय के अनुसार यह तीनों पीड़ित सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से टैक्सी के जरिए वह पटाया पहुंच गए। इसके बाद यहां एक हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट में इनसे यह पांचों आरोपी मिले।

यहां से बाइक के जरिए इन्हें एक घर में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, यहीं पर सात दिनों तक इन्हें बंधक बनाकर रखा गया और यातनाएं दी गईं।

बार-बार पिटाई की गई- पुलिस अधिकारी

इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में पीड़ितों के शरीर से की चोटों के निशान मिले हैं। उनके टखनों और पैरों में चोट और सूजन के निशान हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें बार-बार मारा गया। इस दौरान उन्हें खाना खाने को भी नहीं दिया गया। पुलिस ने पीड़ितों के हवाले से बताया कि उन्हें उल्टा लटकाकर पीटा गया है। और इस पूरे समय के दौरान अपने परिवारों को फोन करके 70 लाख की फिरौती की रकम मांगने के लिए बार-बार मजबूर किया गया।

हफ्तों तक चली इस दर्दनाक कहानी का अंत उस वक्त हुआ, जब भारत में मौजूद परिजनों ने इसकी शिकायत की। इसके बाद थाइ पुलिस ने ऐक्शन लिया और अपने स्थानीय नेटवर्क को ऐक्टिव किया। कुछ ही समय में इनका पता लग गया। लेकिन थाइलैंड पुलिस के पहुंचने से पहले ही पांचों आरोपी बाइक से भाग खड़े हुए। इसके बाद पुलिस ने पीड़ितों को वहां से छुड़ा लिया। कुछ देर बाद छानबीन करने पर इन पांचों आरोपियों को भी एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। यह यहां से थाइलैंड से भागने की कोशिश कर रहे थे। बाद में रिमांड के दौरान इन पांचों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इनकी पहचान जगजीत सिंह (38), सुखबीर सिंह (37), अवतार सिंह (38), रामबालक कुमार (24) और कुलरा सिंह (27) के रूप में की है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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