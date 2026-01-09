Hindustan Hindi News
5 Hindus Killed in Bangladesh in Month India Government Reacts Strongly to Yunus Government
सख्ती से रोको; बांग्लादेश में महीनेभर में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत ने यूनुस सरकार को समझा दिया

सख्ती से रोको; बांग्लादेश में महीनेभर में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत ने यूनुस सरकार को समझा दिया

संक्षेप:

पिछले महीनेभर से भी कम समय में बांग्लादेश में कम से कम पांच हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनके घरों और व्यवसायों पर चरमपंथियों द्वारा बार-बार किए जा रहे हमलों का चिंताजनक सिलसिला देख रहे हैं।

Jan 09, 2026 06:28 pm IST
Hindu Killed in Bangladesh: पिछले साल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही हिंदुओं पर हिंसा का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या होने लगी। कई मंदिरों को तोड़ दिया गया और यहां तक कि सरकारी नौकरी में काम कर रहे हिंदुओं से भी जबरन इस्तीफा लिया जाने लगा। इस बीच, पिछले महीनेभर में बांग्लादेश में कम-से-कम पांच हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इसपर भारत सरकार ने शुक्रवार को यूनुस सरकार को साफ-साफ समझा दिया कि वह वह अपने यहां हो रहीं सांप्रदायिक घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘हम अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनके घरों और व्यवसायों पर चरमपंथियों द्वारा बार-बार किए जा रहे हमलों का चिंताजनक सिलसिला देख रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि इस तरह की सांप्रदायिक घटनाओं से तुरंत और सख्ती से निपटना जरूरी है। जायसवाल ने कहा, ‘‘हमने इस तरह की घटनाओं को व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक मतभेदों या बाहरी कारणों से जोड़ने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी है।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस तरह की अनदेखी से अपराधियों का हौसला बढ़ता है और अल्पसंख्यकों के बीच भय एवं असुरक्षा की भावना और गहरी हो जाती है।’’

कम से कम पांच हिंदुओं की हत्या

बता दें कि पिछले महीनेभर से भी कम समय में बांग्लादेश में कम से कम पांच हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 18 दिसंबर को एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था और फिर शव को पेड़ पर टांगकर आग लगा दी थी। दास की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद 24 दिसंबर को जबरन वसूली के आरोप में राजबारी कस्बे के पांग्शा उप जिला में अमृत मंडल की हत्या कर दी गई। इसके बाद, 31 दिसंबर की रात दुकान बंद कर घर लौट रहे हिंदू व्यापारी खोकोन चंद्र दास (50) पर बदमाशों ने बेरहमी से हमला किया, उन पर धारदार हथियार से वार किए और फिर आग लगा दी। दास की तीन दिन बाद तीन जनवरी को अस्पताल में मृत्यु हो गई।

बांग्लादेश में लगभग 1.31 करोड़ हिंदू रहते हैं

बर्फ बनाने की फैक्टरी के मालिक और नरैल से प्रकाशित होने वाले 'दैनिक बीडी खबर' नामक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक राणा प्रताप बैरागी (38) की पांच जनवरी को दक्षिणी बांग्लादेश के जेस्सोर जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, किराना दुकान के 40 वर्षीय मालिक मोनी चक्रवर्ती की पांच जनवरी की रात को पलाश उप जिला के चारसिंदूर बाज़ार में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के सत्ता से अपदस्थ होने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हुई कई घटनाओं में वहां की हिंदू आबादी प्रभावित हुई है। वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार, बांग्लादेश में लगभग 1.31 करोड़ हिंदू रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 7.95 प्रतिशत है।

