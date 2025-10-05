नेपाल में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 47 की मौत; खोले गए कोसी बैराज के सभी 56 गेट

सुनसरी के मुख्य जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि नदी का बहाव 330,060 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पहुंचने पर सुबह 8 बजे (स्थानीय समय) तक 50 गेट खोले गए थे। उसके बाद, जब बहाव 335,360 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड से अधिक हो गया, तो सुबह 8:15 बजे सभी 56 गेट खोलकर दबाव नियंत्रित किया गया।

नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अलग-अलग भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 47 लोगों की जान चली गई है। सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। हिमालयी देश के सुरक्षा एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने और सड़क हादसों जैसी आपदाओं में 13 अन्य व्यक्ति घायल भी हुए हैं। साथ ही 11 लोगों के लापता होने की खबरें सामने आई हैं, जिसकी पुष्टि एपीएफ के संयुक्त प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने की।

पूर्वी इलाम जिले में सबसे ज्यादा हादसे एपीएफ के संयुक्त प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने बताया कि भारत सीमा से सटे पूर्वी इलाम जिले में अलग-अलग घटनाओं से 28 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बाढ़ में बहने से नौ अन्य व्यक्ति लापता हैं, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने की घटनाओं में तीन और लोगों की जान गई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता शांति महात ने लापता लोगों की तलाश के लिए चल रहे बचाव अभियान की जानकारी दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, सीमा पार भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भारी वर्षा से भूस्खलन होने पर कम से कम सात लोगों की मौत हुई है।

शुक्रवार से जारी मानसून की मार शुक्रवार से ही नेपाल के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश जारी है, जिससे आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं, साथ ही कई राजमार्ग व सड़कें बंद हो चुकी हैं। काठमांडू घाटी में शनिवार से तीन दिनों के लिए वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इलाम जिले में ही बाढ़ व भूस्खलन से 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से जख्मी हैं। जिले के सूर्योदय नगर पालिका में पांच, इलाम नगर पालिका में छह, देउमाई नगर पालिका में दो, फाकफोकथुम ग्रामीण नगर पालिका में एक, मंगसेबंग ग्रामीण नगर पालिका में तीन, मैजोगमाई ग्रामीण नगर पालिका में आठ तथा संदकपुर ग्रामीण नगर पालिका में तीन मौतें दर्ज की गई हैं।

कोसी बैराज के सभी 56 गेट खुले प्रवक्ता के अनुसार, बाढ़ व भूस्खलन से उदयपुर में दो, रौतहट में तीन, रसुवा में चार तथा काठमांडू में एक व्यक्ति की मौत हुई। अलग-अलग हादसों में खोटांग, भोजपुर, रौतहट व मकवानपुर जिलों में बिजली गिरने से आठ लोग घायल हुए। वहीं, पंचथर जिले में एक सड़क दुर्घटना में छह की मौत हो गई और इतने ही घायल हुए। शुक्रवार रात से चला आ रहा वर्षा वाला मौसम अब पूर्वी नेपाल में शिफ्ट हो गया है, जहां को लगातार बारिश के बाद 'रेड जोन' घोषित कर दिया गया है। भारी वर्षा के बाद सप्तकोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर भारत से सटे कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं।