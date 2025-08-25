इजरायल के हमले में मारे गए 4 पत्रकार, दुनिया भर में हो रही निंदा; कुल 14 मौतें

नासिर अस्पताल की ओर से जारी बयान में भी इसकी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार हमले में कुल 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई पत्रकार शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। मारे गए पत्रकारों में अल जजीरा का कैमरामैन मोहम्मद सलाम भी शामिल हैं।

फिलिस्तीन में इजरायल ने आज बड़ा हमला किया है। गाजा में हुए इस हमले में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। इस हमले में 4 पत्रकारों समेत कुल 14 लोग मारे गए हैं। इनमें से एक पत्रकार अल जजीरा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कतर के टीवी चैनल ने भी इसकी पुष्टि की है। नासिर अस्पताल की ओर से जारी बयान में भी इसकी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार हमले में कुल 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई पत्रकार शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। मारे गए पत्रकारों में अल जजीरा का कैमरामैन मोहम्मद सलाम भी शामिल हैं।

इसके अलावा रॉयटर्स के लिए काम करने वाले हुसम अल-मासरी शामिल हैं। इसके अलावा एपी से जुड़ी मरियम अबू डग्गा की भी मौत हो गई है। यही नहीं एक फ्रीलांस पत्रकार के भी मारे जाने की खबर है। गाजा के सिविल डिफेंस संगठन का कहना है कि उनके एक क्रू मेंबर की भी इस हमले में मौत हो गई थी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इजरायल के पहले हमले में चौथी मंजिल को निशाना बनाया गया। इसके कुछ देर बाद ही फिर से अटैक हुआ। इसमें दूसरी मंजिल को टारगेट किया गया। यही नहीं हमले में एंबुलेंस और इमरजेंसी सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है।