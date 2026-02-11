डे-केयर सेंटर में पहले बच्चों-शिक्षकों को बनाया बंधक, फिर अंधाधुंध फायरिंग; 22 बच्चे समेत 34 मरे
थाईलैंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की मानें तो यहां पर डे-केयर सेंटर में गोलीबारी हुई है। इस घटना में 34 लोगों की मरने की खबर है। मृतकों 22 बच्चे भी शामिल हैं।
थाईलैंड से इस वक्त बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार, यहां एक डे-केर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना में कुल 34 लोगों की मौत की सूचना है, जिसमें 22 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने इस डे-केर सेंटर में घुसकर 34 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 22 बच्चे थे। खबरों के अनुसार, इसके अलावा, दक्षिणी थाईलैंड के हाट याई में स्थित एक स्कूल में 18 वर्षीय युवक ने फायरिंग की, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, बुधवार को दक्षिणी थाईलैंड के सोंगखला प्रांत में एक स्कूल में एक बंदूकधारी ने अज्ञात संख्या में छात्रों और शिक्षकों को बंधक बना लिया था। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि इसी दौरान फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।