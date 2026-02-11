Hindustan Hindi News
डे-केयर सेंटर में पहले बच्चों-शिक्षकों को बनाया बंधक, फिर अंधाधुंध फायरिंग; 22 बच्चे समेत 34 मरे

थाईलैंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की मानें तो यहां पर डे-केयर सेंटर में गोलीबारी हुई है। इस घटना में 34 लोगों की मरने की खबर है। मृतकों 22 बच्चे भी शामिल हैं।

Feb 11, 2026 05:21 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
थाईलैंड से इस वक्त बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार, यहां एक डे-केर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना में कुल 34 लोगों की मौत की सूचना है, जिसमें 22 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने इस डे-केर सेंटर में घुसकर 34 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 22 बच्चे थे। खबरों के अनुसार, इसके अलावा, दक्षिणी थाईलैंड के हाट याई में स्थित एक स्कूल में 18 वर्षीय युवक ने फायरिंग की, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, बुधवार को दक्षिणी थाईलैंड के सोंगखला प्रांत में एक स्कूल में एक बंदूकधारी ने अज्ञात संख्या में छात्रों और शिक्षकों को बंधक बना लिया था। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि इसी दौरान फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

