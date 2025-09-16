टीटीपी ने किया पाकिस्तान की नाक में दम, सेना ने मुठभेड़ में 31 आतंकवादी मार गिराए
बयान में कहा गया कि बन्नू में एक और अभियान चलाया गया, जहां गोलीबारी में 17 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले शनिवार को आईएसपीआर ने कहा था कि सेना ने 10 से 13 सितंबर के बीच 45 आतंकवादियों को मार गिराया है।
पाकिस्तान में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के 31 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बयान जारी करके यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि दो अलग-अलग खुफिया-आधारित अभियान 13 और 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवात व बन्नू जिलों में चलाए गए। पहले अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया और भीषण गोलीबारी के बाद 14 आतंकवादी मारे गए।
बयान में कहा गया कि बन्नू में एक और अभियान चलाया गया, जहां गोलीबारी में 17 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले शनिवार को आईएसपीआर ने कहा था कि सेना ने 10 से 13 सितंबर के बीच 45 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं, खैबर पख्तूनख्वा में इन अभियानों के दौरान 19 सैनिक भी मारे गए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों का साथ देने या पाकिस्तान के साथ खड़े होने के बीच चुनाव करना होगा।
आतंकवादी गतिविधियों में आई तेजी
पाकिस्तान में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, खास तौर से अफगानिस्तान की सीमा से लगे प्रांतों में। इसी महीने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आईईडी और विस्फोटक विशेषज्ञ सहित 8 आतंकवादियों को मार गिराया था। पुलिस ने बताया कि सेना ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान जिले के खारसीन, डोगा मचाह और दत्ता खेल इलाकों में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मारे गए आतंकवादी हाफिज गुलबहादुर बहादुर और जैश-ए-महदी कारवां से थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि लगभग 30-35 आतंकवादी आसपास के घरों में शरण लिए हुए हैं। ड्रोन और हवाई हमलों से बचने के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।