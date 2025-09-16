टीटीपी ने किया पाकिस्तान की नाक में दम, सेना ने मुठभेड़ में 31 आतंकवादी मार गिराए

बयान में कहा गया कि बन्नू में एक और अभियान चलाया गया, जहां गोलीबारी में 17 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले शनिवार को आईएसपीआर ने कहा था कि सेना ने 10 से 13 सितंबर के बीच 45 आतंकवादियों को मार गिराया है।

पाकिस्तान में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के 31 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बयान जारी करके यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि दो अलग-अलग खुफिया-आधारित अभियान 13 और 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवात व बन्नू जिलों में चलाए गए। पहले अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया और भीषण गोलीबारी के बाद 14 आतंकवादी मारे गए।

बयान में कहा गया कि बन्नू में एक और अभियान चलाया गया, जहां गोलीबारी में 17 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले शनिवार को आईएसपीआर ने कहा था कि सेना ने 10 से 13 सितंबर के बीच 45 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं, खैबर पख्तूनख्वा में इन अभियानों के दौरान 19 सैनिक भी मारे गए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों का साथ देने या पाकिस्तान के साथ खड़े होने के बीच चुनाव करना होगा।