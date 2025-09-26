30 मिनट इंतजार कराया, फोटो तक जारी नहीं हुई; ट्रंप ने नाप दी शहबाज शरीफ की हैसियत

आपको बता दें कि आमतौर पर वाइट हाउस विदेशी नेताओं के साथ राष्ट्रपति की मुलाकात को मीडिया के लिए सार्वजनिक करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बैठक की जानकारी केवल पाकिस्तान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा की गई।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वाइट हाउस स्थित ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। भारत के साथ ट्रेड वार्ता के बीच यह मुलाकात कई मायनों में अहम है। ट्रंप ने मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ को महान नेता जरूर बताया, लेकिन मुलाकात के लिए उन्हें काफी इंतजार कराया। इतना ही नहीं, अभी तक अमेरिकी सरकार के द्वारा कोई आधिकारिक तस्वीर या वीडियो तक जारी नहीं किया गया है।

आपको बता दें कि आमतौर पर वाइट हाउस विदेशी नेताओं के साथ राष्ट्रपति की मुलाकात को मीडिया के लिए सार्वजनिक करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बैठक की जानकारी केवल पाकिस्तान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा की गई।

पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, बैठक लगभग आधे घंटे देर से शुरू हुई क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप उस दौरान कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद रहे।

पाक पीएमओ ने दावा किया कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। वहीं, वाइट हाउस प्रेस पूल की कुछ तस्वीरों में मुनीर और शरीफ को वाइट हाउस परिसर में इंतजार करते देखा गया।

इससे पहले दिन में राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोग़ान से भी मुलाकात की थी, जिसकी लाइव कवरेज और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी।

यह मुलाकात 2019 के बाद पहली बार हुई है जब पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत की है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। शहबाज शरीफ इस समय अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में शामिल होने पहुंचे हैं।

इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में आयोजित जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, “विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। दुनिया को आतंकवाद के प्रति न तो सहिष्णुता दिखानी चाहिए और न ही उसे स्थान देना चाहिए। जो भी देश आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाता है, वह पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सेवा करता है।” जयशंकर के इस बयान को पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी माना जा रहा है।