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PoK में प्रदर्शनकारियों पर 'क्रैकडाउन', 48 घंटे में 30 मौतें, पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर उठे सवाल

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तानी प्रशासन की महीनों से जारी कार्रवाई की निंदा की है।

PoK
पीओके में पाकिस्तानी सेना

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बवाल जारी है। विधानसभा चुनावों के दौरान 48 घंटे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। यूं कहे तो पाकिस्तानी सेना ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ( UK ) में भी प्रवासी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए, जबकि मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस इलाके में अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे आंदोलन पर पाकिस्तानी प्रशासन की महीनों से जारी कार्रवाई की ओर दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है।

वहीं, जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने पिछले दो दिनों में कम से कम 30 लोगों को मार गिराया। इनमें सोमवार को 25 और मंगलवार को पांच लोग शामिल हैं। सोमवार को पीओके में इंटरनेट ब्लैकआउट, राजनीतिक अशांति, हथियारबंद कार्रवाई और बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों के बीच चुनाव संपन्न हुए।

इसाबेल लैसी ने क्या कहा?

एमनेस्टी साउथ एशिया की एक्टिंग डायरेक्टर इसाबेल लैसी ने एक बयान में कहा कि ये घटनाएं इस क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा लंबे समय से अपनाई जा रही गैर-कानूनी हिंसा की परंपरा से मेल खाती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की तुरंत, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। जब तक इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर ब्लैकआउट जारी रहेगा, तब तक जमीनी स्थिति की स्वतंत्र जांच में गंभीर बाधा बनी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम पाकिस्तानी अधिकारियों से सभी संचार सेवाएं बहाल करने तथा मीडिया और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को इलाके में जाने की अनुमति देने की बात कही।

पीओके में 5 जून से इंटरनेट सेवाएं बंद

बता दें कि पाकिस्तानी प्रशासन ने 5 जून से पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद रखी हुई हैं। बातचीत के बजाय कड़ी कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया। कई हफ्तों से JAAC के नेतृत्व वाले आंदोलन पर कठोर कार्रवाई जारी है, जो अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 34 प्रदर्शनकारी और छह सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। अधिकारियों ने JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा दिया है।

क्यों शुरू हुआ आंदोलन?

JAAC का आंदोलन शुरू में पीओके विधानसभा में जम्मू-कश्मीर के उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त करने की मांग के साथ शुरू हुआ था, जो 1947 के बाद पाकिस्तान की मुख्य भूमि में बस गए थे। धीरे-धीरे यह पाकिस्तानी शासन के खिलाफ पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। इन प्रदर्शनों में इलाके पर इस्लामाबाद के नियंत्रण का विरोध और पाकिस्तानी सेना पर इस क्षेत्र को आतंकवाद की ओर धकेलने के आरोप भी शामिल हैं। इस पर लैसी ने कहा कि JAAC पर प्रतिबंध ने चुनावों को लेकर तनाव और बढ़ा दिया है।

चुनावी हिंसा के बीच JAAC के संस्थापक के भाई की हत्या

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, JAAC कोर टीम के सदस्य इम्तियाज असलम ने बताया कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में आंदोलन के संस्थापक उमर नजीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नजीर मारे गए। मंगलवार को इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर JAAC समर्थकों ने पीओके में 'पाकिस्तान के अत्याचार' के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोगों की हत्या पर चिंता जताई। JAAC के अनुसार, जून की शुरुआत से अब तक पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में कम से कम 67 लोगों को मार डाला है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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