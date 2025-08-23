3 Reasons when Pakistan can Nuclear Attack on India told by Shahbaz Sharif Close Aide 3 कारण, जब PAK कर सकता है भारत पर परमाणु हमला, शहबाज शरीफ के करीबी ने बताया, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़3 Reasons when Pakistan can Nuclear Attack on India told by Shahbaz Sharif Close Aide

3 कारण, जब PAK कर सकता है भारत पर परमाणु हमला, शहबाज शरीफ के करीबी ने बताया

नजम सेठी ने बताया कि अगर सिंधु जल संधि रद्द रहती है और पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता। इसके अलावा, भारतीय नेवी कराची को ब्लॉक करती है तो और तीसरा कारण है कि अगर भारत पाकिस्तान में कराची-लाहौर तक घुस जाए और उसे तोड़ने की कोशिश करे।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादSat, 23 Aug 2025 06:20 PM
share Share
Follow Us on
3 कारण, जब PAK कर सकता है भारत पर परमाणु हमला, शहबाज शरीफ के करीबी ने बताया

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से भारत से मार खाने वाला पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। लगातार परमाणु हमले की गीदड़भभकी देकर भारत को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकी दी तो अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के करीबी लोगों में शुमार वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने परमाणु हमले का जिक्र करते हुए वे तीन कारण बताए हैं, जब पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दिवाली के लिए परमाणु हथियार नहीं रखे हुए हैं।

नजम सेठी ने बताया कि अगर सिंधु जल संधि रद्द रहती है और पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता। इसके अलावा, भारतीय नेवी कराची को ब्लॉक करती है तो और तीसरा कारण है कि अगर भारत पाकिस्तान में कराची-लाहौर तक घुस जाए और उसे तोड़ने की कोशिश करे। नजम सेठी ने एक इंटरव्यू में कहा, ''अगर आप डैम बनाकर पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हम एक नहीं, 10 मिसाइलें मारकर उड़ा देंगे। हमारे पास बहुत सी मिसाइलें हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''तीन कारण हैं, जब पाकिस्तान सोच सकता है कि परमाणु हमले करे। पहली भारतीय नेवी कराची को ब्लॉक कर दे और सामान का आना-जाना रोक दे। दूसरा यह कि भारतीय सेना पाकिस्तान में इस हद तक आ जाए कि कराची और लाहौर को काट दिया है और पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा बन रहा है। वहीं, तीसरा यह है कि अगर पाकिस्तान को दिया जाने वाला पानी रोकने की कोशिश हुई तो अपने आप को बचाने के लिए परमाणु हमला करेंगे। हमने परमाणु हथियार दिवाली के लिए नहीं रखे हुए थे।''

बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद से ही सिंधु जल संधि को रद्द किया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी भारत से मिलने वाले पानी पर ही निर्भर है, जिसके चलते उसने कई बार भारत के सामने गुहार लगाई है। हालांकि, भारत साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता है तब तक यह संधि रद्द रहेगी। भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कई हवाई हमले किए थे, जिसमें पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया था। इसके अलावा, पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तहस-नहस कर दिए गए। हमले में मात खाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसका शीर्ष नेतृत्व भारत को लगातार गीदड़भभकी दे रहा है।

India Pakistan operation sindoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।