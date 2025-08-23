3 कारण, जब PAK कर सकता है भारत पर परमाणु हमला, शहबाज शरीफ के करीबी ने बताया

नजम सेठी ने बताया कि अगर सिंधु जल संधि रद्द रहती है और पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता। इसके अलावा, भारतीय नेवी कराची को ब्लॉक करती है तो और तीसरा कारण है कि अगर भारत पाकिस्तान में कराची-लाहौर तक घुस जाए और उसे तोड़ने की कोशिश करे।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से भारत से मार खाने वाला पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। लगातार परमाणु हमले की गीदड़भभकी देकर भारत को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकी दी तो अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के करीबी लोगों में शुमार वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने परमाणु हमले का जिक्र करते हुए वे तीन कारण बताए हैं, जब पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दिवाली के लिए परमाणु हथियार नहीं रखे हुए हैं।

नजम सेठी ने बताया कि अगर सिंधु जल संधि रद्द रहती है और पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता। इसके अलावा, भारतीय नेवी कराची को ब्लॉक करती है तो और तीसरा कारण है कि अगर भारत पाकिस्तान में कराची-लाहौर तक घुस जाए और उसे तोड़ने की कोशिश करे। नजम सेठी ने एक इंटरव्यू में कहा, ''अगर आप डैम बनाकर पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हम एक नहीं, 10 मिसाइलें मारकर उड़ा देंगे। हमारे पास बहुत सी मिसाइलें हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''तीन कारण हैं, जब पाकिस्तान सोच सकता है कि परमाणु हमले करे। पहली भारतीय नेवी कराची को ब्लॉक कर दे और सामान का आना-जाना रोक दे। दूसरा यह कि भारतीय सेना पाकिस्तान में इस हद तक आ जाए कि कराची और लाहौर को काट दिया है और पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा बन रहा है। वहीं, तीसरा यह है कि अगर पाकिस्तान को दिया जाने वाला पानी रोकने की कोशिश हुई तो अपने आप को बचाने के लिए परमाणु हमला करेंगे। हमने परमाणु हथियार दिवाली के लिए नहीं रखे हुए थे।''