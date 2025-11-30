चीन का प्लान क्या है? ताइवान के पास 27 विमान और 11 जहाज, फिर तनाव बढ़ा

Hindustan Hindi News
27 aircraft and 11 ships near Taiwan tensions escalate again
China Taiwan Relation: ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (MND) ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में कुल 27 चीनी पीएलए विमान, 11 पीएलए नौसेना के जहाज और 3 आधिकारिक चीनी जहाज ताइवान के आसपास देखे गए।

Sun, 30 Nov 2025 02:42 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
जापान के साथ चल रही तीखी जुबानी जंग के बीच चीन ने एक बार फिर ताइवान के आसपास आक्रामक सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (MND) ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में कुल 27 चीनी पीएलए विमान, 11 पीएलए नौसेना के जहाज और 3 आधिकारिक चीनी जहाज ताइवान के आसपास देखे गए। इनमें से 25 विमानों ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार करते हुए ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में घुसपैठ की।

MND ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा कि आज सुबह 6 बजे (ताइवान समय) तक हमने 27 पीएलए विमान, 11 पीएलएएन जहाज और 3 अन्य आधिकारिक जहाजों की गतिविधि दर्ज की। 25 विमानों ने मध्य रेखा पार की। हमने स्थिति पर पूरी निगरानी रखी और उचित जवाबी कार्रवाई की।

इससे एक दिन पहले शनिवार को भी पीएलए के विमानों ने 12 बार मध्य रेखा का उल्लंघन किया था और ताइवान के दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी ADIZ में घुसे थे। इनमें शेनयांग J-16 लड़ाकू विमान, H-6 भारी बमवर्षक और KJ-500 हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण विमान शामिल थे। चीन की इन लगातार घुसपैठियों का मुकाबला करने के लिए ताइवान अपनी सैन्य तैयारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे और रिजर्व फोर्स की गहन समीक्षा व सुधार कर रहा है।

इसी बीच ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह जापान के साथ जानबूझकर तनाव बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। यह बयान चीन के समुद्री अधिकारियों द्वारा पीले सागर में मिसाइल अभ्यास की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद आया है। ताइपे टाइम्स के अनुसार, चीन के समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने नेविगेशन चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार से गुरुवार तक मध्य पीले सागर में पीएलए लाइव हथियारों से मिसाइलें दागेगा।

चीन ने इसके साथ ही एक यात्रा चेतावनी भी जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि जापान में चीनी नागरिकों के लिए अपराध का खतरा बढ़ गया है। इसे जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची और उनकी सरकार की हालिया ताइवान-संबंधी कड़ी टिप्पणियों का प्रत्यक्ष बदला माना जा रहा है।

दरअसल, इस महीने की शुरुआत में जापानी संसद में प्रधानमंत्री ताकाइची ने चीन से ताइवान को लेकर उत्पन्न होने वाले संभावित सुरक्षा ख़तरे पर कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी, जिसके बाद चीन-जापान तनाव बहुत तेजी से बढ़ा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, बीजिंग ने अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र तक ले जाकर जापान पर 'झूठे और खतरनाक' बयान देने का आरोप लगाया है।

