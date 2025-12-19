अखबारों पर क्यों फूटा बांग्लादेशी भीड़ का गुस्सा? मरते-मरते बचे 25 पत्रकार, 4 घंटे बाद रेस्क्यू

संक्षेप: द डेली स्टार के दफ्तर में हमलावरों ने पहले ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल में भारी तोड़फोड़ की। इसके बाद करीब 12:30 बजे आग लगा दी गई। आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते दो मंजिलें इसकी चपेट में आ गईं।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार देर रात भयानक हिंसा भड़क उठी। 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत की खबर आने के बाद भीड़ ने कई जगह आगजनी की। हादी की मौत के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश के दो प्रमुख अखबारों- प्रथोम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला किया।

अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के कार्यालय पर भीड़ के हमले के बाद करीब चार घंटे तक अंदर फंसे रहे कम से कम 25 पत्रकारों को आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक, गुस्साई भीड़ ने शुक्रवार आधी रात करीब 12 बजे द डेली स्टार के कार्यालय पर धावा बोला। इससे पहले भीड़ ने बंगाली भाषा के प्रमुख दैनिक प्रथोम आलो के कार्यालय को निशाना बनाया था। नारेबाजी करते हुए पहुंची भीड़ ने पहले प्रथोम आलो के दफ्तर में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया।

द डेली स्टार कार्यालय में आगजनी द डेली स्टार के दफ्तर में हमलावरों ने पहले ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल में भारी तोड़फोड़ की। इसके बाद करीब 12:30 बजे आग लगा दी गई। आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते दो मंजिलें इसकी चपेट में आ गईं। आग से उठते घने धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। अखबार के पत्रकारों ने बीडी न्यूज को बताया कि दमकल विभाग की गाड़ियां काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंच सकीं, क्योंकि भीड़ ने रास्ता रोक रखा था।

जान बचाने के लिए छत पर पहुंचे पत्रकार आग और धुएं के बीच फंसे पत्रकारों ने जान बचाने के लिए पूरी रात छत पर शरण ली। वे फोन कॉल और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मदद की गुहार लगाते रहे। द डेली स्टार की रिपोर्टर जायमा इस्लाम ने अंदर से संदेश भेजते हुए लिखा- मैं अब सांस नहीं ले पा रही हूं। बहुत ज्यादा धुआं है। मैं अंदर फंसी हूं। आप मुझे मार रहे हैं। करीब 2 बजे दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में सफल हुए। हालांकि, आग बुझने के बाद भी पत्रकारों को तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि भीड़ ने दोबारा इमारत में घुसपैठ कर दी।

सेना की तैनाती, सुबह 4 बजे हुआ रेस्क्यू स्थिति बेकाबू होते देख सेना को द डेली स्टार भवन के सामने तैनात किया गया। सुबह करीब 4 बजे सैनिकों की निगरानी में पत्रकारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान न्यू एज अख़बार के संपादक नुरुल कबीर भी मौजूद थे, जो भीड़ से बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन उन पर भी हमला किया गया।

अखबारों पर क्यों गुस्सा? प्रदर्शनकारियों ने इन अखबारों पर भारत-समर्थक और शेख हसीना के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। हसीना 2024 के छात्र आंदोलन के बाद भारत में शरण लिए हुए हैं। हादी खुद भारत और हसीना के कट्टर आलोचक थे और आगामी चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने वाले थे।

सरकार की शांति की अपील यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने देशवासियों से शांति और संयम बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि नागरिक कानून-व्यवस्था बनाए रखें और जांच एजेंसियों को पेशेवर तरीके से काम करने दें।

देश को संबोधित करते हुए यूनुस ने कहा कि मैं देश के सभी नागरिकों से ईमानदारी से अपील करता हूं- धैर्य और संयम बनाए रखें। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित संस्थानों को पेशेवर तरीके से जांच करने दें। राज्य कानून के शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिलहाल, ढाका में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मीडिया संगठनों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की जा रही है।