अमेरिका में 9/11 हमले के 3 मृतकों की हुई पहचान, लगभग 1100 को अभी भी इंतजार

9/11 attacks in America: 9 सिंतबर 2011 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के मृतकों की पहचान अभी भी जारी है। पिछले दिनों तीन और मृतकों की पहचान हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी भी करीब 1100 लोगों के अवशेष ऐसे हैं, जिन्हें पहचान का इंतजार है।

अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए भीषण आतंकवादी हमले में हजारों लोग मारे गए थे। इस हमले में मारे गए हजारों लोगों के अवशेष 24 साल बाद भी अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान तीन और मृतकों की पहचान हो गई है। न्यूयॉर्क शहर के मुख्य चिकित्सा कार्यालय (ओसीएमई) ने इसकी पुष्टि की है।

ओसीएमई ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि तीन लोगों के बारे में भी बताया। इसमें फ्लोरल पार्क के रयान फिट्ज़गेराल्ड (26), कैलिफ़ोर्निया में पाम स्प्रिंग्स की बारबरा कीटिंग (72) और एक वयस्क महिला के रूप में हुयी है, जिनका नाम उनके परिवार के अनुरोध पर गुप्त रखा जा रहा है। इन तीनों मृतकों की पहचान संख्या क्रमशः 1651वें, 1652वें और 1653वें व्यक्ति के रूप में घोषित किया।

ओसीएमई ने कहा कि हमले से बरामद अवशेषों के एडवांस डीएनए विश्लेषण और परिवार से संपर्क के माध्यम से उनकी पहचान संभव हो पायी है। ओसीएमई ने कहा कि फिट्ज़गेराल्ड की पहचान 2002 में पहली बार बरामद अवशेषों के डीएनए परीक्षण के माध्यम से पुष्टि की गई थी, जबकि कीटिंग और अज्ञात महिला की पहचान 2001 में पहली बार बरामद अवशेषों पर आधारित थी।

गौरतलब है कि 11 सितंबर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में लगभग 2753 लोग मारे गए थे। इनमें से अभी भी लगभग 1100 पीड़ितों के अवशेष अज्ञात हैं। इस पहचान प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे डॉ जेसन ग्राहम ने कहा, "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हादसे के लगभग 25 साल बाद लापता लोगों की पहचान करने और उन्हें उनके प्रियजनों तक पहुँचाने की हमारी प्रतिबद्धता पहले की तरह ही मज़बूत है।”