2024 का वो फैसला और ओबामा नाराज, नैंसी पेलोसी से बोले- तुमने क्या कर दिया?

संक्षेप: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक नेता नैंसी पेलोसी द्वारा तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को फोन पर जल्दबाजी में समर्थन देने पर अपनी असंतोष जाहिर किया था। पूरा मामला 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक नेता नैंसी पेलोसी (कैलिफोर्निया से) द्वारा तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को फोन पर जल्दबाजी में समर्थन देने पर अपनी असंतोष जाहिर किया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हैरिस का समर्थन करते हुए पेलोसी ने उन्हें 'बेहद बुद्धिमान' बताया और पूर्ण भरोसा जताया कि कैलिफोर्निया की पूर्व सीनेटर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकती हैं। यह घोषणा जो बाइडेन द्वारा 2024 के अपने पुनर्निर्वाचन अभियान को स्थगित करने के महज 24 घंटे से कम समय बाद की गई थी।

ओबामा की कड़ी प्रतिक्रिया एबीसी न्यूज के पत्रकार जोनाथन कार्ल ने अपनी नई किताब 'रिट्रीब्यूशन' में (जो मंगलवार को जारी हुई) दावा किया है कि ओबामा, ( जो ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को एक व्यवस्थित प्रक्रिया से चुनना चाहते थे ) ने पेलोसी के समर्थन के तुरंत बाद उन्हें फोन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनका मानना था कि दोनों की राय एक जैसी थी। डेली मेल को किताब का एक हिस्सा मिला है, जिसमें पेलोसी के एक सहयोगी ने कार्ल से कहा कि ओबामा दंपति प्रसन्न नहीं थे। इस सहयोगी ने ओबामा के संदेश को इस तरह संक्षेपित किया- तुमने अभी क्या किया?

कार्ल के अनुसार, इस बातचीत में पेलोसी ने ओबामा से कहा कि ट्रेन स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है। यह संकेत बाइडेन के हैरिस को तत्काल समर्थन देने की ओर था, जब उन्होंने अपनी दावेदारी समाप्त करने की घोषणा की। कार्ल का कहना है कि ओबामा और पेलोसी सहमत थे कि हैरिस को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के नामांकन नहीं मिलना चाहिए। 21 जुलाई 2024 को बाइडेन के सेवानिवृत्ति की घोषणा से पहले, दोनों के बीच 'नियमित संपर्क' बना रहा था, इसलिए ओबामा पेलोसी के फैसले से हैरान थे। कार्ल ने एक करीबी सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि ओबामा की पेलोसी से बातचीत शत्रुतापूर्ण नहीं, बल्कि 'हल्की-फुल्की चुटकी' वाली थी।