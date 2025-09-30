2024 में इमरान खान के साथ हुआ था तगड़ा 'खेल', रिपोर्ट ने खोल दी पाकिस्तान के चुनाव की पोल

पाकिस्तान में 2024 के आम चुनावों को लेकर राष्ट्रमंडल पर्यवेक्षक समूह ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। गुडलक जोनाथन के नेतृत्व वाले इस 13 सदस्यीय दल की अंतिम रिपोर्ट चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और समावेशिता पर असर डालने वाले कई मुद्दों पर केंद्रित है।

चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार पंजीकरण का मुद्दा पीटीआई को बैट सिंबल न दिए जाने और उसके उम्मीदवारों को मजबूरन स्वतंत्र बनाए जाने से चुनावी मैदान असमान हो गया। जोनाथन ने कहा कि चुनाव पूर्व अवधि में हमने कई चिंताजनक कारकों पर ध्यान दिया, जिनमें सबसे प्रमुख पीटीआई को बैट चिन्ह न आवंटित करना और उसके उम्मीदवारों को स्वतंत्र के रूप में पंजीकृत कराना था।

न्यायिक फैसलों का प्रभाव चुनाव से ठीक पहले इमरान खान को तीन मामलों में दोषी ठहराने जैसे फैसलों ने राजनीतिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया, खासकर पीटीआई समर्थकों के लिए। रिपोर्ट में उल्लेख है कि ये फैसले सामूहिक रूप से एक पक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, भले ही अलग-अलग देखने पर वे न्यायोचित लगें।

मौलिक अधिकारों पर असर रिपोर्ट में संगठन गठन, सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाई गईं सीमाओं का जिक्र है, जो पीटीआई पर सबसे ज्यादा भारी पड़ी। इसके अलावा पत्रकारों पर उत्पीड़न का माहौल, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा की प्रवृत्ति भी चिंता का विषय बनी रही।

मोबाइल सेवाओं पर पाबंदियां रिपोर्ट में चुनाव की रात मोबाइल सेवाओं के बंद होने को पारदर्शिता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है, जिसने परिणामों की तत्काल रिपोर्टिंग में देरी का कारण बना।

सुधार संबंधी सिफारिशें सीओजी ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव संबंधी सिफारिशें भी की हैं...