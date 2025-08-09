गाजा पर कब्जे के खिलाफ एकजुट हुए 20 मुस्लिम देश, इजरायल की सेना तैयार; क्या है प्लान?

गाजा सिटी में करीब 9 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें से कई पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। इजरायल की योजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है, जिसे कई देशों ने मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। जानिए क्या है ताजा अपडेट।

8 अगस्त को इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए विवाद और विरोध को जन्म दिया है। इस योजना को लेकर लगभग 20 अरब मुस्लिम देशों ने चेतावनी दी है और इसे "खतरनाक व भड़काऊ" करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। इन देशों में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और जॉर्डन शामिल हैं। इसके जवाब में, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका उद्देश्य गाजा को हमास से मुक्त करना और वहां एक गैर-हमास, गैर-फिलिस्तीनी प्राधिकरण वाले शांतिपूर्ण नागरिक सरकार को स्थापित करना है। इस बीच, वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस योजना की आलोचना की है। दूसरी ओर गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है।

इजरायल की योजना: गाजा सिटी पर कब्जा और सैन्य रणनीति इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने 8 अगस्त को एक ऐसी योजना को हरी झंडी दी, जिसके तहत इजरायली सेना गाजा सिटी पर कब्जा करेगी, जो गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर और हमास का प्रमुख गढ़ माना जाता है। इजरायल का दावा है कि वह गाजा सिटी को अपने कब्जे में लेकर हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा, "हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि इसे हमास से मुक्त करेंगे।"

योजना में गाजा में एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन स्थापित करने की बात कही गई है, जो न तो हमास के अधीन होगा और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण के। इसका लक्ष्य गाजा को "विसैन्यीकृत" करना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है। सैटेलाइट तस्वीरों में गाजा सीमा के पास इजरायली सेना की भारी तैनाती और सैन्य उपकरणों का जमावड़ा देखा गया है, जो एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की ओर इशारा करता है।

योजना बंधकों की जान को खतरे में डाल सकती है गाजा सिटी को "गाजा का दिल" माना जाता है। इजरायली ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अमीर अवीवी के अनुसार, गाजा सिटी पर कब्जा करने से इजरायल को गाजा पट्टी के लगभग 85% हिस्से पर नियंत्रण मिल सकता है, जिसे हमास के पतन के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, इस योजना को इजरायल के भीतर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल की सेना के प्रमुख और विपक्षी नेता याइर लापिद ने इसे "आपदा" करार दिया, यह कहते हुए कि यह योजना बंधकों की जान को खतरे में डाल सकती है और सैन्य सलाह के खिलाफ है।

20 मुस्लिम और अरब देशों का विरोध लगभग 20 अरब और मुस्लिम देशों ने इजरायल की इस योजना को अंतरराष्ट्रीय कानून का "खुला उल्लंघन" और "अवैध कब्जे को मजबूत करने की कोशिश" बताया है। इन देशों ने एक संयुक्त बयान में इसे "अंतरराष्ट्रीय वैधता के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई" करार दिया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने मिस्र में अपने समकक्ष और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से मुलाकात के बाद कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इस योजना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लामबंद करना चाहिए। उन्होंने संगठन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) की आपात बैठक बुलाने की बात कही।

मिस्र और सऊदी अरब: मिस्र ने इस योजना को "फिलिस्तीनियों के विस्थापन की कोशिश" बताया और इसे रोकने के लिए एक वैकल्पिक पुनर्निर्माण योजना प्रस्तावित की, जिसे OIC ने 8 मार्च को जेद्दा में मंजूरी दी। सऊदी अरब ने भी इस योजना की निंदा की और कहा कि वह बिना फिलिस्तीनी देश के स्थापना के इजरायल के साथ संबंध सामान्यीकरण नहीं करेगा।

अरब लीग और OIC का कदम: अरब लीग ने 4 मार्च को काहिरा में एक शिखर सम्मेलन में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तावित की थी, जिसे OIC ने समर्थन दिया। इस योजना में गाजा में एक स्वतंत्र, पेशेवर फिलिस्तीनी प्रशासन समिति की स्थापना और $53 बिलियन की लागत से पुनर्निर्माण शामिल है।

इजरायल की योजना को वैश्विक स्तर पर व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस योजना को "बेहद खतरनाक" बताया और कहा कि यह गाजा में मानवीय संकट को और गहरा करेगा, बंधकों की जान को खतरे में डालेगा और बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 9 अगस्त को इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई।

यूरोपीय देश क्या कह रहे? ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में इस योजना को "अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन" बताया और कहा कि यह गाजा में मानवीय स्थिति को और खराब करेगा। जर्मनी ने गाजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के निर्यात पर रोक लगा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने मिस्र की पुनर्निर्माण योजना को "सद्भावपूर्ण पहला कदम" बताया, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह समर्थन नहीं दिया। पाकिस्तान, नीदरलैंड, डेनमार्क और स्कॉटलैंड ने भी इस योजना की निंदा की। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी ने इसे "पूरी तरह अस्वीकार्य" बताया।

गाजा में मानवीय संकटगाजा में पहले से ही मानवीय स्थिति बेहद गंभीर है। इजरायल-हमास युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ। यह अब तक 61,369 फिलिस्तीनियों की जान ले चुका है और 152,850 लोग घायल हुए हैं। गाजा सिटी सहित गाजा के अधिकांश हिस्से तबाह हो चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 11 लोग भुखमरी और कुपोषण से मर चुके हैं, जिससे ऐसी मौतों की संख्या 212 हो गई है, जिनमें 98 बच्चे शामिल हैं।

