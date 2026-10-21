भारत को समंदर में भी फंसाएगा पाकिस्तान? इस मुस्लिम देश से कर ली डील

पाकिस्तान ने भारत के समुद्री पड़ोसी देश मालदीव के साथ 20 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें पुलिस ट्रेनिंग से लेकर समुद्री सुरक्षा के मुद्दे तक शामिल हैं।

पाकिस्तान ने एक और भारतीय पड़ोसी को अपने पाले में करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कई मामलों पर सहमति बनी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार, AI, पुलिस प्रशिक्षण समेत कई मुद्दों पर समझौता किया है। इन समझौतों से भारत के पड़ोसी मालद्वीप और पाकिस्तान के बीच में बेहतर संबंधों को बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी भारत विरोधी रवैये के लिए पहचाने जाने वाले मालद्वीव के राष्ट्रपति का नजरिया नई दिल्ली को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बदलता हुआ नजर आया है। हालांकि, इसके बाद भी मालदीव की पाकिस्तान के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।

पाकिस्तान लगातार भारत के दूसरे पड़ोसी राज्यों में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से जाने के बाद भी पाकिस्तान ने इसी तरह की कोशिश की थी। अब मालदीव के साथ भी इस्लामाबाद अपने रिश्तों को मजबूत करने की तरफ देख रहा है। इसी क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, वैश्विक समुद्री मार्गों पर प्रभाव जैसे बड़े मुद्दों पर समझौता किया है।

पुलिस प्रशिक्षण और मछली पालन पर समझौता दक्षिण एशिया के देश हमेशा से ही अपनी वैश्विक राजनीति को भारत और उसके आगे वाली सोच के साथ रखकर देखते हैं। इसी क्रम में मालदीव भी पाकिस्तान के साथ पुलिस प्रशिक्षण और अन्य मुद्दों पर अपने समझौतों को मजबूत करने की तरफ देख रहा है। इनके अलावा सार्वजनिक सेवा के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती, सिविल सेवा प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, हवाई संपर्क, जलवायु परिवर्तन का असर कम करना और मत्स्य पालन का विकास के मामले में भी समझौते किए गए हैं।

पाकिस्तान और मालदीव ने व्यापार बढ़ाने पर भी किया समझौता इस्लामाबाद में हुई मुइज्जू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बैठक के दौरान दोनों देशों ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संयुक्त प्रशिक्षण को मजबूत करने, और साइबर सुरक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में खुफिया जानकारी साझा करने को लेकर भी समझौते किए हैं। इसके अलावा आर्थिक विस्तार और नागरिक क्षेत्रों में सहयोग रणनीतिक और सुरक्षा समझौते किए गए हैं। इनके अलावा द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा मामूली स्तर से बढ़ाकर दो वर्षों के भीतर 200 मिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। कृषि उत्पादों और आवश्यक खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, 'ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान' और 'स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गनाइजेशन ऑफ मालदीव' के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते किए गए हैं।