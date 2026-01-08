Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़2 killed 6 injured in shooting in Salt Lake City USA Know Everything
अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में गोलीबारी, अब तक 2 की मौत; 6 घायल

अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में गोलीबारी, अब तक 2 की मौत; 6 घायल

संक्षेप:

अमेरिका के यूटा राज्य की राजधानी साल्ट लेक सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मॉर्मन चर्च के सभा भवन की पार्किंग में अंतिम संस्कार के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

Jan 08, 2026 05:11 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, साल्ट लेक सिटी
share Share
Follow Us on

अमेरिका के यूटा राज्य की राजधानी साल्ट लेक सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मॉर्मन चर्च (द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स) के सभा भवन की पार्किंग में अंतिम संस्कार के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि पार्किंग क्षेत्र में हुए किसी विवाद ने यह हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल संदिग्ध फरार हैं और जांच जारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स (मॉर्मन चर्च के नाम से जाना जाता है) के एक सभा भवन की पार्किंग में अंतिम संस्कार (मेमोरियल सर्विस) के दौरान हुई झड़प में गोलीबारी हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रवक्ता ग्लेन मिल्स ने पत्रकारों को बताया कि पार्किंग लॉट में किसी तरह का विवाद हुआ और तभी गोलियां चल गईं। उस समय चर्च के अंदर एक मेमोरियल सर्विस चल रही थी और दर्जनों लोग मौजूद थे।

पुलिस ने बताया कि कुल आठ लोग घायल हुए, जिनमें से दो की मौत हो गई, तीन की हालत गंभीर है और बाकियों की स्थिति के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने संदिग्धों की खोज शुरू कर दी है और अंतिम संस्कार में शामिल लोगों सहित गवाहों से पूछताछ की जा रही है। एफबीआई सहायता प्रदान कर रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनका मानना है कि यह किसी धर्म या चर्च को निशाना बनाकर किया गया हमला नहीं था।

वहीं, चर्च के एक बयान में कहा गया है कि चैपल में मेमोरियल सर्विस आयोजित की जा रही थी, जब सभा भवन के बाहर यह गंभीर घटना हुई। चर्च कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। बयान में आगे कहा गया कि हम इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि पूजा के लिए अभिप्रेत किसी पवित्र स्थान के बाहर इस तरह की हिंसा होनी चाहिए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।