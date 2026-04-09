ईरान की जिद के आगे चीन भी बेबस? हॉर्मुज में फंसा ड्रैगन का करोड़ों का माल, अभी नहीं बनी बात

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक बाहर खड़े चीन के दो विशाल तेल टैंकर- कॉस्पियरल लेक और हे रोंग हाई अब ट्रांसिट का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये पहला बड़ा विदेशी टैंकर होगा जो अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद स्ट्रेट पार करेगा? इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच एक दिन पहले हुए युद्धविराम के बाद, दो पूरी तरह से लदे हुए चीनी तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक बाहर खड़े हैं। सीजफायर के बाद फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाले ये पहले जहाज बन सकते हैं। हालांकि जहाजों के मालिक दुनिया के इस सबसे अहम और संकरे जलमार्ग की स्थिति पर अभी भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल ईरान की जिद के चलते ये जहाज रुके हुए हैं। दरअसल ईरान ने अभी तक इस समुद्री रास्ते को खोलने का ऐलान नहीं किया है।

जहाजों की वर्तमान स्थिति और ट्रैकिंग डेटा शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार कॉस्पियरल लेक नामक यह जहाज चीन के स्वामित्व वाली 'कोस्को शिपिंग' से जुड़ा है। वहीं हे रोंग हाई नामक यह जहाज एक छोटी इकाई के स्वामित्व वाला जहाज है। गुरुवार सुबह ये दोनों जहाज अपनी अधिकतम गति से पूर्व की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आकर लगभग रुक गए। दोनों जहाज अपने ट्रैकिंग सिस्टम पर 'चीनी मालिक' का स्पष्ट सिग्नल दे रहे हैं। ऐसा आमतौर पर ईरान-अप्रूव मार्गों से गुजरते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

जहाजों का एक बड़ा बेड़ा जमा हो रहा है ये चीनी तेल टैंकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो रहे जहाजों के एक बड़े बेड़े का हिस्सा मात्र हैं। चीन के अलावा, भारत के ध्वज वाला 'देश विभोर' जहाज कच्चे तेल से पूरी तरह लदा हुआ रास अल खैमाह के तट पर खड़ा है। यह अपने ट्रैकिंग सिस्टम में 'भारत सरकार के जहाज और चालक दल' का सिग्नल दे रहा है। सऊदी अरब के ध्वज वाला जहम जहाज VLCC भी दुबई के पास एक होल्डिंग क्षेत्र की ओर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हालांकि चीनी जहाजों का आगे बढ़ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है, लेकिन यह इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे पार कर ही लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई जहाज पास पहुंचकर आखिरी समय में वापस लौट चुके हैं।

युद्धविराम और जमीनी हकीकत में असमंजस ईरान और अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के बदले में लड़ाई रोकने पर सहमति तो व्यक्त की है, लेकिन समझौते की असल शर्तों को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। लेबनान में इजरायली हमलों सहित लगातार हो रहे अन्य हमलों ने इस समझौते के असर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। युद्धविराम की घोषणा के एक दिन बाद भी समुद्री यातायात में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूर्ण, तत्काल और सुरक्षित ओपनिंग की घोषणा की थी। इसके विपरीत, ईरान का कहना है कि उसके सशस्त्र बल ही वहां यातायात को कंट्रोल करेंगे। ईरान ने रेडियो प्रसारण के जरिए जहाजों को सूचित किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है और उसने जहाजों के आने-जाने के लिए अपने सुरक्षित मार्ग भी निर्धारित किए हैं।

शिपिंग कंपनियों का सतर्क रवैया दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक, जापान की 'मित्सुई ओएसके लाइन्स लिमिटेड' भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। कंपनी का कहना है कि अपने जहाजों को इस मार्ग से भेजने से पहले वे टिकाऊ स्थिरता देखना चाहते हैं। कंपनी के नए अध्यक्ष जोतारो तमुरा ने कहा कि पानी में इस समझौते को कैसे लागू किया जाता है, यह कुछ ऐसा है जिसे हमें वास्तव में समझने की आवश्यकता है।

चीनी जहाजों के कार्गो और कोस्को का इतिहास ये दोनों चीनी जहाज अपने कार्गो (कच्चे तेल) के कारण भी महत्वपूर्ण हैं। एक जहाज में इराकी कच्चा तेल है। ईरान अपने पड़ोसी इराक को एक भाईचारा वाला देश मानता है। दूसरे जहाज में सऊदी अरब का कच्चा तेल है। ध्यान दें कि अब तक ईरान ने ज्यादातर अपने मित्र देशों को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही की अनुमति दी है।

छह सप्ताह से चल रहे इस युद्ध में 'कॉस्पियरल लेक' का यह सफर किसी कोस्को तेल टैंकर द्वारा किया गया पहला ऐसा प्रयास होगा। अन्य बड़ी शिपिंग कंपनियों की तरह कोस्को भी जोखिम लेने से बचता है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के शुरू होने के बाद से ही इसके तेल टैंकर फंसे हुए थे।

पूर्व का सुरक्षित रास्ता पिछले महीने के अंत में, दो कोस्को कंटेनर जहाजों ने ईरानी तट के साथ उत्तर की ओर मुड़ने से पहले ऐसा ही रास्ता अपनाया था और सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे थे। बीजिंग ने बाद में स्वीकार किया था कि उसने खाड़ी से चीनी जहाजों को निकालने के लिए कूटनीतिक मदद ली थी।

जहाजों का मालिकाना हक कॉस्पियरल लेक: समुद्री डेटाबेस 'इक्वासिस' के अनुसार, इसका संचालन 'कोस्को शिपिंग एनर्जी ट्रांसपोर्ट' (CSET) द्वारा किया जाता है। यह जहाज जनवरी के अंत में खाड़ी में दाखिल हुआ था और मार्च की शुरुआत में इराक के बसरा से लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल लादा था।