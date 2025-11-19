रूस ने यूक्रेन पर फिर किए ताबड़तोड़ हमले, 19 लोगों की मौत और 66 घायल

संक्षेप: यूक्रेन में मंगलवार देर रात रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए तथा 66 अन्य घायल हो गए। ये हमले रूस द्वारा यूक्रेन के ऊर्जा और परिवहन ढांचे को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने की चल रही मुहिम का हिस्सा थे, जिसके कारण कई इलाकों में आपातकालीन बिजली कटौती करनी पड़ी।

यूक्रेन में मंगलवार देर रात रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए तथा 66 अन्य घायल हो गए। ये हमले रूस द्वारा यूक्रेन के ऊर्जा और परिवहन ढांचे को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने की चल रही मुहिम का हिस्सा थे, जिसके कारण कई इलाकों में आपातकालीन बिजली कटौती करनी पड़ी। ल्विव, खार्किव और इवानो-फ्रांकिव्स्क जैसे अन्य शहरों पर भी हमले हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नागरिक हताहत पश्चिमी शहर टेरनोपिल में हुए।

यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तुर्की में कूटनीतिक बातचीत करने वाले हैं। गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको के अनुसार, टेरनोपिल में रात के समय दो नौ मंजिला आवासीय इमारतों पर हमला किया गया। इस हमले में 66 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने रात भर में 476 डिकॉय ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 48 मिसाइलें छोड़ीं।

जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि आम नागरिक जीवन पर किया गया हर बेशर्म हमला यह साबित करता है कि रूस पर युद्ध रोकने के लिए अभी दबाव नाकाफी है। उन्होंने कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने और उन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के प्रयासों के तहत बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात करेंगे।

यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर उत्तर-पूर्वी खार्किव में रूसी ड्रोन हमलों से दो लड़कियों सहित 46 लोग घायल हो गए। खार्किव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेह सिनीहुबोव ने टेलीग्राम पर बताया कि ड्रोन हमलों ने कम से कम 16 आवासीय भवनों, एक एम्बुलेंस स्टेशन, स्कूल और अन्य नागरिक ढांचों को निशाना बनाया।