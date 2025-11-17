शेख हसीना के लिए 17 नवंबर... शादी की सालगिरह से मौत की सजा तक का दर्दनाक संयोग

संक्षेप: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए 17 नवंबर का दिन कभी न भूलने वाला बन गया है। कारण मौत की सजा नहीं, बल्कि उनकी शादी की 58वीं सालगिरह है। ठीक आज ही के दिन 1967 में उन्होंने बांग्लादेश के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एमए वाजेद मियां से विवाह किया था।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए 17 नवंबर का दिन कभी न भूलने वाला बन गया है। कारण मौत की सजा नहीं, बल्कि उनकी शादी की 58वीं सालगिरह है। ठीक आज ही के दिन 1967 में उन्होंने बांग्लादेश के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एमए वाजेद मियां से विवाह किया था। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। कई यूजर्स का आरोप है कि हसीना को दोषी ठहराने और फांसी की सजा देने के लिए यह तारीख जानबूझकर चुनी गई, ताकि उनके व्यक्तिगत जीवन को चोट पहुंचाई जा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, 23 अक्टूबर को सुनवाई समाप्त होने के बाद मूल फैसला 14 नवंबर को तय किया गया था। लेकिन 13 नवंबर को आईसीटी ने घोषणा की कि शेख हसीना और उनके दो प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं कोर्ट फैसले के बाद बांग्लादेश का सेंट्रिस्ट नेशन टीवी ने फेसबुक पर लिखा कि 17 नवंबर हसीना के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है, 1967 में शादी की सालगिरह से लेकर 2025 में मौत की सजा तक।

ढाका स्थित अखबार 'द हेडलाइन्स' ने सोशल मीडिया पर कॉमेंट किया कि यह तारीख एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में व्यक्तिगत भावना का आयाम जोड़ देती है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के ऐतिहासिक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जो 1967 में एमए वाजेद मिया के साथ उनकी शादी की सालगिरह था। इससे फैसले को भावनात्मक गहराई मिल गई।

क्या तारीख का चयन पूर्वनियोजित था? ढाका क्रॉनिकल्स ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि अपनी शादी की सालगिरह पर ही ढाका का विशेष न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों का फैसला सुना रहा है। वहीं, बांग्लादेश का प्रमुख दैनिक 'देश रूपांतोर' ने अपने पोर्टल पर लिखा कि सोशल मीडिया पर इस तारीख के चयन को लेकर खासी चर्चा हुई। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, तो कुछ पूर्वनियोजित साजिश।

वहीं, फेसबुक पर एक यूजर ने लिखा कि डॉ मुहम्मद यूनुस बहुत चालाक हैं। फैसला कुछ दिन पहले होना था, लेकिन उन्होंने 17 नवंबर चुना, क्योंकि यह हसीना की शादी की सालगिरह है। एक अन्य यूजर ने तंज सकते हुए लिखा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, हत्यारी शेख हसीना को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं।

शेख हसीना का वैवाहिक जीवन और पति वाजेद मिया शेख मुजीबुर रहमान की दूसरी बेटी हसीना का विवाह 17 नवंबर 1967 को वाजेद मिया से हुआ था। वाजेद मिया बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन बने और भौतिकी व राजनीति पर कई किताबें लिखीं, जिनमें उनके ससुर बंगबंधु मुजीबुर रहमान पर भी एक पुस्तक शामिल है। दोनों का बेटा सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल है। वाजेद मिया का निधन मई 2009 में हुआ था।