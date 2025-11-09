अमेरिका में शटडाउन से हाहाकार, 1700 से अधिक उड़ानें रद्द; 4% कटौती का ऐलान

संक्षेप: अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन का असर अब हवाई सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे देश में हवाई यात्रा में व्यापक अराजकता फैल गई है। एयरलाइनों ने 1700 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि हजारों अन्य उड़ानें देरी से प्रभावित हुईं।

अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन का असर अब हवाई सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे देश में हवाई यात्रा में व्यापक अराजकता फैल गई है। एयरलाइनों ने 1700 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि हजारों अन्य उड़ानें देरी से प्रभावित हुईं। इसका मुख्य कारण सरकारी बंद के दौरान हवाई यातायात नियंत्रकों में भारी स्टाफ की कमी है, जिससे वेतन न मिलने के चलते कई कर्मचारी अनुपस्थित हैं।

फ्लाइटअवेयर वेबसाइट के आंकड़ों का हवाला देते हुए सीएनएन ने बताया कि शनिवार को ही 1500 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और 6600 से ज्यादा विलंबित रहीं। रविवार को स्थिति और बिगड़ी, जब 1000 अतिरिक्त उड़ानें रद्द की गईं और सैकड़ों अन्य देरी का शिकार बनीं। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने इसके लिए स्टाफ की कमी को सीधे जिम्मेदार ठहराया है।

सीएनएन के अनुसार, न्यूयॉर्क शहर के तीन बड़े हवाई अड्डे ( न्यूर्क लिबर्टी इंटरनेशनल, ला गार्डिया और जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल) पर शनिवार को घंटों लंबी देरी दर्ज की गई। FAA ने औसतन चार घंटे से ज्यादा आगमन विलंब के बाद न्यूर्क आने वाली उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी। ला गार्डिया से प्रस्थान में 75 मिनट तक की देरी हुई, जबकि JFK पर आने-जाने वाली उड़ानें औसतन दो घंटे से अधिक रुकी रहीं।

वहीं, अन्य शहरों में भी हालात खराब हैं। अटलांटा के हार्ट्सफील्ड-जैक्सन हवाई अड्डे पर आगमन में करीब साढ़े पांच घंटे की देरी हुई। वाशिंगटन डीसी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को लगभग 80 उड़ानें रद्द हुईं और आधी से ज्यादा लेट रहीं। शिकागो, डेनवर, डलास-फोर्ट वर्थ, लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, फीनिक्स, सिएटल और ऑरलैंडो जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर भी बड़े पैमाने पर व्यवधान देखे गए।

सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया कि एम्स्टर्डम के शिफोल, टोरंटो के पियर्सन और टोक्यो के हानेडा जैसे वैश्विक हबों पर रद्दीकरण दोहरे अंकों में पहुंच गए। FAA ने एयरलाइनों को देश के 40 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर घरेलू उड़ानों में 4% की कटौती का आदेश दिया है, ताकि शटडाउन के दौरान सुरक्षा मानकों को कायम रखा जा सके। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार यह कदम लगातार हो रही देरियों को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ है।