Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़17 arrested for attacking media in Bangladesh editor says freedom of speech is over
बांग्लादेश में मीडिया पर हमला करने वाले 17 अरेस्ट, संपादक बोले- खत्म हो गई बोलने की आजादी

बांग्लादेश में मीडिया पर हमला करने वाले 17 अरेस्ट, संपादक बोले- खत्म हो गई बोलने की आजादी

संक्षेप:

बांग्लादेश में मीडिया संस्थानों पर हमले के मामले में अब तक 31 लोगों की पहचान की गई है जिनमें से 17 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं संपादकों ने कहा है कि बांग्लादेश में अब अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है। 

Dec 23, 2025 10:41 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अनम ने कहा कि ये हमले विशिष्ट समाचार पत्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं थे बल्कि पत्रकारों और कर्मचारियों को जान से मारने के उद्देश्य से किए गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बीच, ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) ने देर से किये अपने हस्तक्षेप का बचाव करते हुए कहा कि तत्काल कार्रवाई से स्थिति और बिगड़ सकती थी। डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त नज़्रुल इस्लाम ने पत्रकारों से कहा, "हमने वहां कार्रवाई इसलिए नहीं की ताकि किसी की जान न जाए।"

उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा में मीडिया संस्थानों को बुरी तरह निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पत्रकारों को बंधक भी बना लिया गया था। बांग्लादेश प्रशासन का कहना है कि इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल 31 संदिग्धों की पहचान की गई है। भीड़ ने डेली स्टार और प्रथोम आलो की ऑफिस पर हमला किया था और लूटपाट के बाद आग लगा दी गई थी।

घटना के वीडियो की जांच किए जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तार किया गया है। इस हमले के बाद बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों ने सोमवार को कहा कि देश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी के बजाय अब मुख्य मुद्दा जीवित रहने का अधिकार है। घटना के दौरान कई पत्रकार और कर्मचारी घंटों तक अंदर फंसे रहे क्योंकि पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को शुरू में घटनास्थल पर पहुंचने से रोक दिया गया था।

बांग्लादेश में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि दोनों अखबारों के संपादकों की सुरक्षा के लिए उन्हें गनमैन दिए गए हैं। इसके अलावा उनके घरों की भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद नईम, मोहम्मद अकरम, अहमद सागर, अब्दुल अहाद, नजरुल इस्लाम, मोहम्मद जहांगीर और अन्य शामिल हैं।

'डेली स्टार' के संपादक और प्रकाशक महफूज अनम ने वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, व्यापार जगत की हस्तियों और मीडिया संस्थानों के मालिकों की उपस्थिति में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब मुख्य मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा जीवित रहने का अधिकार है।'

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bangladesh Bangladesh Protest

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।