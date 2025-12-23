बांग्लादेश में मीडिया पर हमला करने वाले 17 अरेस्ट, संपादक बोले- खत्म हो गई बोलने की आजादी

संक्षेप: बांग्लादेश में मीडिया संस्थानों पर हमले के मामले में अब तक 31 लोगों की पहचान की गई है जिनमें से 17 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं संपादकों ने कहा है कि बांग्लादेश में अब अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अनम ने कहा कि ये हमले विशिष्ट समाचार पत्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं थे बल्कि पत्रकारों और कर्मचारियों को जान से मारने के उद्देश्य से किए गए थे।

इस बीच, ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) ने देर से किये अपने हस्तक्षेप का बचाव करते हुए कहा कि तत्काल कार्रवाई से स्थिति और बिगड़ सकती थी। डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त नज़्रुल इस्लाम ने पत्रकारों से कहा, "हमने वहां कार्रवाई इसलिए नहीं की ताकि किसी की जान न जाए।"

उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा में मीडिया संस्थानों को बुरी तरह निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पत्रकारों को बंधक भी बना लिया गया था। बांग्लादेश प्रशासन का कहना है कि इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल 31 संदिग्धों की पहचान की गई है। भीड़ ने डेली स्टार और प्रथोम आलो की ऑफिस पर हमला किया था और लूटपाट के बाद आग लगा दी गई थी।

घटना के वीडियो की जांच किए जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तार किया गया है। इस हमले के बाद बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों ने सोमवार को कहा कि देश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी के बजाय अब मुख्य मुद्दा जीवित रहने का अधिकार है। घटना के दौरान कई पत्रकार और कर्मचारी घंटों तक अंदर फंसे रहे क्योंकि पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को शुरू में घटनास्थल पर पहुंचने से रोक दिया गया था।

बांग्लादेश में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि दोनों अखबारों के संपादकों की सुरक्षा के लिए उन्हें गनमैन दिए गए हैं। इसके अलावा उनके घरों की भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद नईम, मोहम्मद अकरम, अहमद सागर, अब्दुल अहाद, नजरुल इस्लाम, मोहम्मद जहांगीर और अन्य शामिल हैं।