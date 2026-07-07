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बाढ़, भूस्खलन और तबाही... चीन में आसमान से आफत की बारिश; अब तक 15 मौतें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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चीन में बारिश, बाढ़, भूस्खलन और तूफानी हवाओं ने तबाही मचाकर रख दी है। खबर है कि मंगलवार तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बचाव कार्यों में पूरी ताकत लगाने के निर्देश दिए हैं।

बाढ़, भूस्खलन और तबाही... चीन में आसमान से आफत की बारिश; अब तक 15 मौतें

चीन के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में पिछले दो दिनों से जारी भीषण बारिश, तूफान और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। मंगलवार तक कुल 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अब तक हजारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बचाव कार्यों में पूरी ताकत लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार, टाइफून 'मायसक' के प्रभाव से गुआंग्शी प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यहां कम से कम चार लोगों की मौत हुई है, आठ अभी लापता हैं और 50000 से अधिक लोगों को निकाला गया है।

स्थानीय मीडिया द्वारा जारी एक सीसीटीवी फुटेज में गुआंग्शी के एक जलाशय के बांध की टूटी दीवार से कीचड़ भरे पानी की तेज धार बहती दिख रही है। बचावकर्मी लाइफ जैकेट पहनकर हवा वाली नावों से लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, जबकि बेघर लोगों के लिए अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें घुटनों तक पानी भरे गांव के लोग तैरते सांपों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से जुड़े हैशटैग को 18 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। स्थानीय गांव समिति प्रमुख वूजी ने बताया कि सोमवार सुबह एक सांप प्रजनन फार्म के बह जाने से 800-900 सांप निकलकर आसपास फैल गए।

हुबेई में तूफानी हवाओं से 11 मौतें

हुबेई प्रांत में आंधी-तूफान और तेज हवाओं ने कहर बरपाया। यहां 11 लोगों की मौत हुई, 331 घायल हुए और एक व्यक्ति लापता है। करीब 4800 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें 22 पूरी तरह ढह गए। स्थानीय वांग नाम के एक शख्स ने बताया कि उनकी जीजाजी (सरनेम झांग) तेज हवा में अपने घर से बाहर खींच लिए गए और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर बेहोश अवस्था में मिले। वांग ने बताया कि दीवार की अलमारी, सोफा, कॉफी टेबल, डाइनिंग टेबल और कुर्सियां एक पल में गायब हो गईं। लगा जैसे पूरी इमारत खोखली हो गई हो।

गांसु में भूस्खलन से चार मौतें

उत्तर-पश्चिमी गांसु प्रांत के लोंगनान शहर के पास एक गांव में भूस्खलन के कारण चार लोगों की मौत हो गई। 12 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल ने 21 फंसे लोगों को निकाला, जिनमें से पांच की मौत हो गई। प्रांतीय सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए 3 करोड़ युआन (लगभग 4.4 मिलियन डॉलर) आवंटित किए हैं।

बुधवार को भारी बारिश की संभावना

जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग ने कहा कि गुआंग्शी के तटीय इलाकों और ग्वांगडोंग में बुधवार को भी भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। गुइगांग हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन पर बाढ़ का जलस्तर चेतावनी स्तर से 6 मीटर ऊपर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि लगातार भारी बारिश और ऊंचे जलस्तर के कारण जलाशयों और तटबंधों की सुरक्षा अब बड़ी चुनौती बन गई है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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