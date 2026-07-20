130 HIV केस, सबसे अधिक बच्चे; पाकिस्तान का एक अस्पताल कैसे बना गया हॉट स्पॉट?

Pakistan HIV Report: पाकिस्तान में स्वास्थ्य क्षेत्र की लापरवाही ने एक बार फिर खौफनाक रूप ले लिया है। कराची के कुलसुम बाई वालिका अस्पताल में संक्रमण रोकथाम की बुनियादी व्यवस्थाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर देने के कारण 130 से ज्यादा लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें ज्यादातर छोटे-छोटे बच्चे शामिल हैं।

पाकिस्तान के स्वास्थ्य तंत्र में एक बार फिर भयावह लापरवाही का सबसे काला अध्याय लिखा गया है। कराची के सरकारी अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण की बुनियादी व्यवस्था को ताक पर रख देने के कारण 130 से अधिक लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या मासूम बच्चों की है। एक साधारण अस्पताल अब घातक वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां सिंगल-यूज सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल, स्टेरिलाइजेशन की अनदेखी और प्रोटेक्टिव उपकरणों की कमी ने सैकड़ों निर्दोष जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। यह मामल कुलसुम बाई वालिका (KBV) अस्पताल का है, जो सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन (SESSI) द्वारा संचालित किया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक अस्पताल की समस्या नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर विफलता का प्रतीक है।

कितने मामले सामने आए? सिंध के श्रम मंत्री सईद गनी ने पिछले हफ्ते विधानसभा में बताया कि KBV अस्पताल और उसके आसपास के इलाकों में 10500 से अधिक लोगों की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। इसमें 120 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा, कराची के लांधी इलाके में अलग से की गई स्क्रीनिंग में 10 और नए मामले सामने आए। इस तरह कुल कन्फर्म HIV पॉजिटिव मामलों की संख्या कम से कम 130 पहुंच गई है। यह आंकड़ा इसलिए और चिंताजनक है क्योंकि संक्रमण की पहचान सबसे पहले नवंबर 2025 में हुई थी, जब स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि KBV अस्पताल में इलाज कराने वाले बच्चों में HIV के मामले असामान्य रूप से बढ़ गए हैं।

जांच में क्या-क्या गंभीर खामियां निकलीं? HIV मामलों की बढ़ती संख्या के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने तुरंत आंतरिक जांच शुरू की। 14 जुलाई को सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने दो अलग-अलग जांच रिपोर्टों का खुलासा किया। रिपोर्ट्स में अस्पताल के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जो इस प्रकार है...

अस्पताल स्टाफ द्वारा इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल (IPC) प्रोटोकॉल का पूरी तरह उल्लंघन

प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाना

सिंगल-यूज सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल करने या ठीक से निपटान न करने की लापरवाही

इस्तेमाल हुई सुइयों का डिस्पोजल सिस्टम पूरी तरह अनुपस्थित या अपर्याप्त

स्टाफ को औपचारिक IPC ट्रेनिंग न देना

ऑटोक्लेव मशीन (मेडिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करने वाली मशीन) की स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी। जांच टीम के दौरान नर्सिंग स्टाफ और ऑपरेशन थिएटर (OT) कर्मी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे

मेडिकल वेस्ट को अलग-अलग करके निपटाने की गाइडलाइंस का पालन नहीं

मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के लिए नियुक्त प्राइवेट ठेकेदार को उचित ट्रेनिंग न देना इसके अलावा सिंध हेल्थकेयर कमीशन की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और पाया कि कई बुनियादी सुरक्षा उपायों का पालन ही नहीं हो रहा था।

सरकार ने क्या कदम उठाए? खुलासों के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी 120 पुष्टि वाले मरीजों को सरकारी खर्च पर तुरंत इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। प्रभावित बच्चों का इलाज कराची के पांच प्रमुख अस्पतालों ( इंडस हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल (AKUH), डॉउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और अन्य संस्थानों ) में चल रहा है। श्रम मंत्री सईद गनी ने घोषणा की कि प्रभावित बच्चों के लंबे समय तक चलने वाले इलाज के लिए 200 करोड़ रुपये का एंडोमेंट फंड बनाया गया है। इस फंड की रणनीति, प्रबंधन और निगरानी के लिए जाने-माने मेडिकल विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाएगी।

उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही में शामिल डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी, FIR दर्ज करना और जेल भेजना शामिल है। अभी तक 37 डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसमें उन्हें 14 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। इस दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी संक्रमण अक्टूबर 2025 से पहले के हैं और उसके बाद KBV अस्पताल से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। स्क्रीनिंग अभियान अभी भी अस्पताल और आसपास की कम्युनिटी में जारी है।

जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं, जब सईद गनी से पूछा गया कि क्या वे इस मामले में व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा इस्तीफा इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। संघीय स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने भी पूरे देश में सर्जरी से पहले अनिवार्य HIV स्क्रीनिंग लागू करने की घोषणा की है।

राष्ट्रीय स्तर पर HIV महामारी की भयावह तस्वीर यह आउटब्रेक पाकिस्तान में HIV की बढ़ती समस्या का सिर्फ एक उदाहरण है। दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और UNAIDS ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सबसे तेजी से फैल रही HIV महामारी का सामना कर रहा है। पिछले 15 वर्षों में संक्रमण के मामले दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2010 में 16000 मामलों से बढ़कर 2024 में लगभग 48000 हो गए। अनुमान है कि देश में करीब 35000 लोग HIV पॉजिटिव हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत को अपनी स्थिति का पता ही नहीं है।

बच्चों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 14 वर्ष तक के बच्चों में HIV के मामले 2010 के 530 से बढ़कर 2023 में 1800 हो गए। मात्र 38 प्रतिशत बच्चे ही एंटी-रेट्रोवायरल इलाज पा रहे हैं, जबकि मां से बच्चे में संक्रमण रोकने वाली थेरेपी केवल 14 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं तक पहुंच पा रही है।

स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बन रही है खतरा जून 2026 में अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' में प्रकाशित लेख में डॉक्टरों ने तर्क दिया कि पाकिस्तान की HIV महामारी अब 'काफी हद तक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की वजह से' फैल रही है। असुरक्षित इंजेक्शन प्रैक्टिस, दोबारा इस्तेमाल की गई सिरिंज और खराब स्टेरिलाइजेशन प्रक्रियाएं बार-बार ऐसे आउटब्रेक का कारण बन रही हैं।