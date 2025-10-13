ताइवान की ओर चीन ने भेजे 13 फाइटर जेट और 6 जहाज, जंग की तैयारी में ड्रैगन?

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को खुलासा किया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के 13 लड़ाकू विमान और 6 नौसेना के जहाजों ने ताइवान के आसपास गतिविधियां तेज कर दीं। इनमें से आठ विमानों ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार करते हुए देखा गया।

इजरायल-हमास युद्ध में अब शांति के संकेत नजर आने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिस्र में पूर्ण युद्धविराम सुनिश्चित करने के लिए एक शांति सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन इसी समय दुनिया के दूसरे छोर पर तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को खुलासा किया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के 13 लड़ाकू विमान और 6 नौसेना के जहाजों ने ताइवान के आसपास गतिविधियां तेज कर दीं। इनमें से आठ विमानों ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार करते हुए ताइवान के उत्तर, दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्वी हवाई रक्षा क्षेत्रों (एडीआईजेड) में घुसपैठ की। मंत्रालय के मुताबिक, ताइवान की सेना ने पूरे हालात पर सख्त नजर रखी और सभी आवश्यक कदम उठाए।

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा? ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि 13 चीनी विमान और 6 नौसेना के जहाज ताइवान के आसपास देखे गए। आठ विमानों ने हमारे एडीआईजेड में अतिक्रमण किया। हमारी सेनाएं लगातार निगरानी कर रही हैं और उचित कार्रवाई में जुटी हुई हैं। यह घटना चीन की ताइवान पर लगातार जारी 'सैन्य दबाव रणनीति' का नया उदाहरण है। बता दें कि चीन ताइवान को अपना 'विशेष प्रशासनिक क्षेत्र' मानता है और उसके आसपास हवाई तथा समुद्री गश्त को और तेज कर रहा है।

लगातार दूसरी रात की घुसपैठ गौरतलब है कि रविवार को भी ताइवान ने 16 चीनी विमानों, 8 नौसेना जहाजों और एक सरकारी पोत के अपनी सीमाओं के निकट पहुंचने की सूचना दी थी, जिसमें 13 विमानों ने एडीआईजेड में प्रवेश किया था। यह लगातार दूसरी रात थी जब चीन ने हवाई घुसपैठ और नौसैनिक दबाव की रणनीति दोहराई।

घेराबंदी की साजिश रच रहा चीन? अब इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या चीन धीरे-धीरे ताइवान की चारों ओर सैन्य घेराबंदी की साजिश रच रहा है? हालांकि, ताइवान के वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों ने इसे 'अव्यावहारिक और असंभव' ठहराया है। तामकांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अलेक्जेंडर हुआंग ने कहा कि चीन केवल 'चार-पांच पनडुब्बियों' से ताइवान को बलॉक नहीं कर सकता।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह रणनीति रणनीतिक रूप से टिकाऊ नहीं है। यहां तक कि परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की भी अपनी सीमाएं हैं। चालक दल को भोजन, आराम और बदलाव की आवश्यकता होती है। कोई भी जहाज स्थाई रूप से एक ही स्थान पर डटा नहीं रह सकता।