11 वर्षीय बच्चे ने गोली मारकर की दत्तक पिता की हत्या, वजह चौंकाने वाली

Feb 21, 2026 10:46 pm IST Upendra Thapak
पेंसिलवेनिया में एक 11 साल के बच्चे के ऊपर दत्तक पिता की हत्या का आरोप है। लड़के के ऊपर आरोप है कि उसके पिता ने जब उससे उसका गेमिंग कंसोल ने छीन लिया था। इससे गुस्साए लड़के ने पिता की बंदूक से ही उसकी हत्या कर दी।

अमेरिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 11 वर्षीय लड़के के ऊपर अपने दत्तक पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। उसे हथकड़ियां पहने हुए गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। यह घटना लगभग एक महीने पहले की है, जब आरोपी लड़के के पिता ने उससे उसका निन्टेंडो स्विच गेमिंग कंसोल छीन लिया था। इससे गुस्साए लड़के ने पिता की ही बंदूक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक,हैरिसबर्ग के डनकैनन में रहने वाले क्लेटन डिट्ज नामक इस बच्चे ने एक महीने पहले इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल, उसके दत्तक पिता डगलस डिट्ज ने क्लेटन से उसका गेमिंग कंसोल छीन लिया था। इसकी वजह से वह अपने पिता से नाराज चल रहा था। उसी को ढूंढ़ने लिए उसने तिजोरी की चाबियां ढूढ़ने की कोशिश की। एक बार चाबिया मिल जाने के बाद उसने वहां पर गेमिंग कंसोल ढूंढ़ा लेकिन उसकी जगह उसे वहां पर एक पिस्टल मिल गई। अपने पिता से नाराज क्लेटन ने पिता के ऊपर फायर कर दिया, जिसकी वजह से डगलस की वहीं पर मौत हो गई।

घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने लड़के के खिलाफ आपराधिक हत्या का मुकदमा दायर किया गया। उसके ऊपर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक लड़के की मां ने बताया कि क्लेटन जैविक रूप से उनका लड़का नहीं है। उसे 2018 में दंपत्ति ने गोद लिया था। तब से वह उनके साथ ही रह रहा था। मां ने कहा कि इस घटना के बाद जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो क्लेटन ने कहा कि उसने अपने पापा को मार दिया है, उसे खुद से नफरत है। फिलहाल लड़के को हथकड़ियां पहनाकर अदालत में पेश किया गया है। उसके ऊपर एक वयस्क के रूप में पिता की हत्या का केस चल रहा है।

