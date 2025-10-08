पहले बम विस्फोट, फिर गोलियों से भूना; TTP ने मार गिराए 11 पाकिस्तानी सैनिक

यह हमला हाल के दिनों में अफगान सीमा पर बढ़ती अस्थिरता का एक और उदाहरण है। सितंबर में ही दक्षिण वजीरिस्तान में एक इसी तरह के हमले में 12 सैनिक शहीद मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ली थी।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में घात लगाकर किए गए हमले में 11 अर्धसैनिक बलों की मौत हो गई। हमलावरों ने पहले सड़क किनारे बम (आईईडी) का इस्तेमाल किया, उसके बाद भारी गोलीबारी की जिसमें नौ सैनिक और दो अधिकारी शहीद हो गए। इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ले ली है। यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे अस्थिर कुर्रम जिले में हुआ, जहां हाल के वर्षों में बार-बार चरमपंथी हमले देखे गए हैं।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स को सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि पहले सड़क किनारे बम से हमला किया गया और फिर बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में कई जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके। अब तक किसी सरकारी प्रवक्ता या सेना के जनसंपर्क विभाग (ISPR) की ओर से इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने रॉयटर्स के एक संवाददाता को भेजे बयान में दावा किया कि उसके लड़ाकों ने अर्धसैनिक बलों के काफिले पर यह हमला किया।

पिछले कुछ महीनों में TTP ने पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर अपने हमलों में तेजी लाई है। यह संगठन पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंककर इस्लामी कानून की अपनी कठोर व्याख्या लागू करना चाहता है। इस्लामाबाद ने बार-बार आरोप लगाया है कि TTP के आतंकवादी अफगानिस्तान की सीमा पार स्थित ठिकानों से हमलों की योजना बनाते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। हालांकि, काबुल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अफगान भूमि का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा।