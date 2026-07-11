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‘1000 मिसाइलें तैयार’, अपनी मौत वाले पोस्टर देख आगबबूला हुए ट्रंप, ईरान को खुली धमकी

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान कई लोगों ने ट्रंप की हत्या की मांग वाले पोस्टर और बैनर लहराए थे। इससे ट्रंप आगबबूला हो गए हैं। उन्होंने ईरान को एक बार फिर बड़ी धमकी दी है।

‘1000 मिसाइलें तैयार’, अपनी मौत वाले पोस्टर देख आगबबूला हुए ट्रंप, ईरान को खुली धमकी

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुलुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के दौरान अपनी हत्या के पोस्टर लहराते देख डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई हो गया है। उन्होंने ईरान को एक साथ 1 हजार मिसाइलों से टारगेट बनाने की धमकी दी है। शनिवार को ट्रंप ने ईरान को बेहद आक्रामक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि एक हजार मिसाइलें लोड करके तैयार हैं और ईरान की तरफ तानी जा चुकी हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाया गया, तो ईरान का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "1000 मिसाइलें पूरी तरह लॉक और लोडेड हैं। अगर ईरान बाज नहीं आया तो तुरंत हजारों और मिसाइल दाग देंगे। ट्रंप ने आगे लिखा, “आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना एक साल के लिए ईरान के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से तहस-नहस और तबाह करने के लिए तैयार और सक्षम है।”

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क्यों भड़के ट्रंप?

अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुआ संघर्षविराम समझौता टूटने के बाद से ही तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते सप्ताह ट्रंप ने खुद एक बयान में कहा कि सीजफायर खत्म हो चुका है। ताजा धमकियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान में 90 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइलें बरसा दीं। इधर ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तब खत्म भी नहीं हुई थी। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन पर हमले तो किए ही, इस बीच तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप की मौत के भी खूब पोस्टर लहराए।

खामेनेई के जनाजे में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा गया। तेहरान में अंतिम यात्रा के दौरान ट्रंप की बनी तस्वीरों पर बंदूक के निशान बनाए गए। इस तरह की धमकियां भी लिखी गईं कि अमेरिका ने हमारे पिता को मारा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं!" इसके अलावा जब खामेनेई के पार्थिव शरीर को मशहद के इमाम रजा दरगाह में दफनाया जा रहा था, तब कुछ महिलाओं के हाथ में किल ट्रंप के पोस्टर भी नजर आए।

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कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे बंदूक के निशाने पर दिखाए गए थे। उन पोस्टरों पर लिखा था, "खून बहकर रहेगा।” इस तरह खुलेआम अपनी मौत के आह्वान को देख ट्रंप भड़क गए हैं।

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अगर मुझे कुछ हुआ, तो…

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान ने उन्हें मारने का प्लान बनाया है और ऐसी स्थिति में उन्होंने अमेरिकी सेना को ईरान को तबाह करने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान उनकी हत्या करने की साजिश में सफल हो जाता है, तो उन्होंने जवाबी हमले के निर्देश पहले से ही लिखकर छोड़ दिए हैं। ट्रंप ने कहा, "मैंने स्पष्ट निर्देश छोड़ दिए हैं, अगर मुझे कुछ भी होता है, तो ईरान पर ऐसी बमबारी की जाए जो उन्होंने इतिहास में कभी न देखी हो।"

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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