10 मिनट में 100 हमले, 250 की मौत; 24 घंटे के अंदर ही कैसे फुस्स हुआ पाकिस्तान का प्लान?
लेबनान पर इजरायल के हमलों और भीषण रक्तपात से ईरान भड़क गया है। उसने इसे सीजफायर का उल्लंघन करार दिया है और फिर से होर्मुज समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ, ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से भी कन्नी काटने के संकेत दिए हैं।
40 दिनों की ईरान जंग के बाद बुधवार (भारतीय समयानुसार 8 अप्रैल) की अगले सुबह जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया, तब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली लेकिन पाकिस्तान की मध्यस्थता वाले इस युद्ध विराम को अमेरिकी सहयोगी देश इजरायल ने 24 घंटे से भी कम समय के अंदर फुस्स कर दिया। दरअसल, इजरायल ने ईरान के सहयोगी लेबनान पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इजरायली बलों ने लेबनान में हिज्हुल्लाह के ठिकानों पर 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 254 लोग मारे गए हैं और 1,165 अन्य घायल हो गए हैं। हिज्बुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी इजरायली बलों ने मिसाइलें दागीं और बमों की बौछार कर दिए।
लेबनान पर इजरायल के इन हमलों और भीषण रक्तपात से ईरान भड़क गया है। उसने इसे सीजफायर का उल्लंघन करार दिया है और फिर से होर्मुज समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ, ईरान ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से भी कन्नी काटने के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने अपने उस सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने वार्ता में शामिल होने के लिए ईरानी डेलीगेट्स के पाकिस्तान में पहुंचने की जानकारी दी थी।
इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर संशय के बादल
इससे संकेत मिल रहे हैं कि लेबनान पर इजरायल के हमले ने ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता पर न केवल संशय के बादल फेर दिए हैं बल्कि पाकिस्तान के प्लान को भी फुस्स कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान इस सीजफायर के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को इजरायली विमानों ने मध्य बेरूत के मज़रा, मनारा, ऐन अल मरेसेह और बरबोर इलाकों के साथ-साथ दक्षिणी उपनगरों के आठ इलाकों पर हमला किया।
तुर्की भी आया समर्थन में
इस बीच, लेबनानी आंदोलन हिजबुल्लाह ने कहा कि इजरायल द्वारा लेबनान पर की गई बमबारी आंदोलन को जवाबी कार्रवाई का अधिकार देती है। उधर, तुर्की ने भी लेबनान पर इजरायल के हमलों की निंदा की है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हम लेबनान पर इजरायल के बढ़ते हमलों की कड़ी निंदा करते हैं जिनके परिणामस्वरूप भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। ये हमले देश में मानवीय स्थिति को और भी बदतर बना रहे हैं।”
इजरायल का सीजफायर उल्लंघन से इनकार
मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में घोषित युद्धविराम के बावजूद, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार शांति एवं स्थिरता स्थापित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को लगातार कमजोर कर रही है। बयान में कहा गया कि तुर्की ने लेबनान की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। हालांकि, इजरायल ने लेबनान पर किए अपने हमलों को सीजफायर का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया है। उसका दावा है कि सीजफायर की शर्तों में लेबनान का जिक्र नहीं है। अमेरिका ने भी यही बात कही है, इसलिए इस्लामाबाद वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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