ट्रंप को मारो, लाखों डॉलर ले जाओ; इस संगठन ने दान लेकर US राष्ट्रपति के सिर पर रखा इनाम

इराक के एक सैन्य संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। संगठन की तरफ से कहा गया कि जो कोई भी ट्रंप की हत्या करेगा या करवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बकौल संगठन उसने अपने समर्थकों से दान लेकर यह रकम इकट्ठा की है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर के ऊपर 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया गया है। इराक के सैन्य संगठन ‘इस्लामिक रेजिस्टेंट इन इराक’ ने इसकी घोषणा की है। इस संगठन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या संगठन डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करेगा। उसे 10 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। बता दें, इस सैन्य संगठन को ईरान की इस्लामिक सरकार का समर्थन प्राप्त है। अमेरिकी के साथ युद्ध के दौरान इस संगठन ने भी यूएस ठिकानों पर बमबारी की थी।

ईरानी टीवी के मुताबिक इराक के इस उग्रवादी संगठन ने लोगों से चंदा मांगकर दस मिलियन डॉलर एकत्र किए हैं। इसी धनराशि को उसने ट्रंप के सिर पर इनाम रखा है। संगठन की तरफ से बताया गया कि उसने अपने नेता की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा किया है। संगठन के नेता अबू महदी अल-मुहंदिस ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के साथ अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे।

ट्रंप की हत्या करने वाले को 10 मिलियन डॉलर- सैन्य संगठन कुछ दिन पहले संगठन ने एक बयान जारी करके कहा कि ट्रंप की हत्या करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। बयान के मुताबिक, “जो भी व्यक्ति या संगठन उस अपराधी ट्रंप की हत्या करेगा या किसी दूसरे से करवाएगा। उसे 10 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। हमने यह पैसा अपने समर्थकों और लड़ाकों से दान लेकर एकत्र किया है। यह पवित्र रकम है।”

बयान के मुताबिक, संगठन पहले अपने नेता की मौत को एक हादसा मानकर भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हाल ही में ट्रंप ने कासिम सुलेमानी की मौत पर जिस तरीके से अपनी तारीफ की है। उससे पूरे संगठन में गुस्से का माहौल है। इसलिए उन्होंने यह पैसा इकट्ठा करके इनाम का ऐलान किया है।

इराकी राष्ट्रपति के सामने ट्रंप ने किया था जिक्र बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इराकी प्रधानमंत्री अल जायदी के साथ बैठक के दौरान कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की मौत पर अपनी तारीफ की थी। ट्रंप ने कहा, "मैंने अपने पहले कार्यकाल में उसे मार गिराया था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो आज कहानी कुछ और होती... वास्तव में मुझे लगता है कि ईरान के नेता सुलेमानी से डरते थे।" अल मुहंदिस का नाम लिए बिना ट्रंप ने कहा, "वैसे उसके साथ एक बहुत बुरा व्यक्ति भी मारा गया था। संयोग से वह हवाई अड्डे पर मिले थे। इराक का वह व्यक्ति भी अपने यहां का नेता था। हमने उसे वहीं पर मार गिराया था।"

ईरानी मीडिया के मुताबिक, ट्रंप के इस बयान के बाद अल मुहंदिस के परिवार ने अपने प्रधानमंत्री की आलोचना की है। उन्होंने कहा, "जो व्यक्ति अपने देश के सम्मानजनक अतीत से स्वयं को अलग कर लेता है, वह अपने राष्ट्र की जड़ों से अपना संबंध तोड़ लेता है, और जिसका अतीत असत्य से चिह्नित हो, वह भविष्य का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है।"