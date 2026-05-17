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रूस की राजधानी में आसमान से बरसी 'मौत', एक भारतीय श्रमिक की गई जान, तीन घायल

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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रूस की राजधानी मॉस्को में रविवार सुबह हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य भारतीय श्रमिक घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि घटना मॉस्को क्षेत्र में हुई है।

रूस की राजधानी में आसमान से बरसी 'मौत', एक भारतीय श्रमिक की गई जान, तीन घायल

रूस की राजधानी मॉस्को में रविवार सुबह हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य भारतीय घायल हो गए। रूस में भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। दूतावास ने आधिकारिक सूचना में बताया कि मॉस्को क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय की जान चली गई। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दूतावास के अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और घायल श्रमिकों से मुलाकात की और हालचाल जाना।

दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि आज सुबह मॉस्को क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक की जान चली गई और तीन अन्य घायल हो गए। दूतावास के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल में घायलों से मिले। हम इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और कंपनी प्रबंधन तथा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित श्रमिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

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वहीं, रूसी अधिकारियों के अनुसार, रात भर चले हमलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया कि हमले में मॉस्को की तेल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि तीन आवासीय मकानों को क्षति पहुंची है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 24 घंटों में 120 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पूरे देश में, जिसमें मॉस्को क्षेत्र भी शामिल है, रात भर और सुबह तक कुल 556 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए।

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दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मॉस्को क्षेत्र पर हुए हमले को जायज़ ठहराते हुए कहा कि यह रूस के हमलों का प्रतिशोध है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि रूस द्वारा युद्ध को लंबा खींचने और हमारे शहरों पर हमलों के जवाब में हमारी कार्रवाई पूरी तरह जायज है। इस बार यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन मॉस्को क्षेत्र तक पहुंच गए। हम रूसियों से साफ कह रहे हैं कि अपना युद्ध समाप्त करो।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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