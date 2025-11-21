हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस के नेता का मर्डर! सिर में सटाकर मार दी गोली

Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश के ऊना में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां लाल सिंही इलाके में यूथ कांग्रेस के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Fri, 21 Nov 2025 01:15 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ऊना
हिमाचल प्रदेश के ऊना में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां लाल सिंही इलाके में यूथ कांग्रेस के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी की इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, होटल के बाहर पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी हुई थी।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामला रायजाता रिजॉर्ट्स के बाहर हुई। यहां दो गुट के लोग अलग-अलग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान यूथ कांग्रेस के नेता आशू पुरी जश्न के बाद पार्किंग में पहुंचे तो दूसरा गुट भी वहीं पहुंच गया। किसी बात को लेकर हुए विवाद में दूसर गुट ने आशू पुरी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार, परमिंदर नाम के शख्स पर आशू के सिर में गोली मारने का आरोप लगा है। इस घटना दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया है।

इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए आरोपी गुरजीत मान, पुरजिंदर और परमिंदर के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पुरजिंदर और परमिंदर भी इस घटना में घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया है।

मामली की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस घटना में कई लोगों की पहचान की जा चुकी है। ऊना के एसपी अमित यादव ने बताया कि गोलीबारी की इस घटना में कुल 8 लोगों की पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि कुल 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच होने के बाद सभी आरोपियों की भूमिका की पहचान हो पाएगी।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल से पुलिस को कार्ट्रिज और कई दूसरे सबूत भी बरामद हुए हैं।

