हिमाचल में जारी रहेगी बारिश; 2 दिन इन जिलों में मौसम रहेगा खराब, येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मंडी जिले में 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने सूबे के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है।

Tue, 16 Sep 2025 02:51 PM
हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रात को हुई भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के नेहरी क्षेत्र के बोई पंचायत में भूस्खलन की चपेट में एक परिवार आ गया जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से मंडी जिले के धरमपुर में सोन और भारंद नालों में सैलाब आने से एक बस स्टैंड में पानी भर गया जिससे एक वर्कशॉप, पंप हाउस, दुकानों समेत 20 से अधिक बसों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज भी सूबे के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी की भी चेतावनी दी है। अलग-अलग जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं।

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कल यानी 17 सितंबर को भी अलग-अलग जिलों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के उना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात और जोरदार बारिश भी देखी जा सकती है।

मौसम विभाग की मानें तो 18 सितंबर को भी हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्थानीय मौसम कार्यालय की ओर से 19 से 22 सितंबर के दौरान भी हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक और झंझावात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार का अलर्ट (येलो, ऑरेंज या रेड) जारी नहीं किया गया है। हिमाचल में मौसम का यह कहर ऐसे वक्त में सामने आया है जब देश के कुछ हिस्सों से मानसून विदा होने की ओर है।

