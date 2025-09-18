हिमाचल के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, कब तक विदा होगा मानसून?

Himachal Pradesh Weather: बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश देखी गई है। इस मानसून सीजन में अब तक 424 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सूबे के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने आखिरी चरण में भी कहर बरपाने से नहीं चूक रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश देखी गई है। शिमला में गुरुवार को दिनभर बादल बरसते रहे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून सीजन में अब तक 424 लोगों की मौत हो चुकी है। 481 लोग घायल और 45 लोग लापता हैं। अकेले मंडी जिले में 66 लोगों ने जान गंवाई हैं। कांगड़ा में 57, चंबा में 50 और शिमला में 47 मौतें हुई हैं।

इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमीरपुर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

19 और 20 सितंबर को भी बारिश मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बताया कि 19 और 20 सितंबर को मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके बाद 21 से 23 सितम्बर तक मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा और 24 सितम्बर को हल्की बारिश की संभावना है। उच्च पर्वतीय इलाकों में 24 सितंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।

कब तक विदा होगा मानसून? मौसम विभाग ने कहा कि सितंबर के आखिरी दिनों में मानसून प्रदेश से विदा हो जाएगा। बारिश और भूस्खलन से कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बिलासपुर जिले के ऋषिकेश इलाके में गुरूवार को भूस्खलन से एचआरटीसी की दो बसें मलबे में फंस गईं। गनीमत रही कि चालक और परिचालक सुरक्षित रहे और बसों को क्रेन से बाहर निकाला गया। बिलासपुर के नैना देवी में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 140 मिमी और मुख्यालय में 120 मिमी बारिश दर्ज हुई।

इन जिलों में तबाही सोलन जिले के बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी में कोटला नाले के उफान पर आने से आधा दर्जन उद्योगों के भवनों में पानी घुस गया। मंडी जिले के सैन मोहल्ले में छोटे नाले ने तबाही मचाई। जीरो प्वाइंट के पास भारी मलबा और पानी कई वाहनों को चपेट में ले गया और लोगों के घर-दुकानों में कीचड़ भर गया। कांगड़ा जिले में पौंग बांध का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है।

ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई लगातार बारिश से सड़कों के अवरुद्ध होने से एक बार फिर यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार गुरुवार शाम तक प्रदेश में दो नेशनल हाईवे और 604 सड़कें यातायात के लिए बंद रहीं। इनमें कुल्लू और ऊना के नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 202 सड़कें कुल्लू में, 198 मंडी में, 51 शिमला में और 40 कांगड़ा में ठप पड़ी हैं। बारिश और भूस्खलन से बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित रही।

4,749 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान छत्तीसगढ़ में अब तक 228 ट्रांसफार्मर और 221 पेयजल योजनाएं बंद हो चुकी हैं। अकेले मंडी में 143 ट्रांसफार्मर और 126 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं। सूबे में अब तक 1,604 मकान पूरी तरह ढह चुके हैं और 7,025 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पशुधन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। 2,458 मवेशियों और 26 हजार से अधिक पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है।अब तक का कुल नुकसान 4,749 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। सबसे ज्यादा क्षति लोक निर्माण विभाग की सड़कों और पुलों को हुई है।