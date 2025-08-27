Yellow alert for heavy rain in Himachal till 2nd September, 582 roads and 2 national highways closed हिमाचल में दो सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, 582 सड़कें व 2 NH बंद; किन जिलों में मंडराया खतरा, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Yellow alert for heavy rain in Himachal till 2nd September, 582 roads and 2 national highways closed

हिमाचल में दो सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, 582 सड़कें व 2 NH बंद; किन जिलों में मंडराया खतरा

वर्तमान मॉनसून सीजन में हिमाचल में अबतक 310 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38 लोग लापता हैं और 369 घायल हुए हैं। जिला अनुसार देखें तो मंडी में सबसे ज्यादा 51 लोगों की, जबकि कांगड़ा में 49 लोगों की मौत हुई है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेशWed, 27 Aug 2025 06:55 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल में दो सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, 582 सड़कें व 2 NH बंद; किन जिलों में मंडराया खतरा

हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद बुधवार को मौसम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में धूप खिली, हालांकि दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और हल्की बारिश हुई। बीते 24 घंटों में भारी बारिश में कमी आई है। चंबा में सर्वाधिक 50 मिलीमीटर, धर्मशाला व जोत में 40-40 मिलीमीटर, केलांग, चुआरी व नैना देवी में 30-30 मिलीमीटर और पालमपुर, गग्गल, बिलासपुर, अंब व करसोग में 20-20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

दो सितंबर तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने आगामी दो सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। 28 अगस्त को उना, हमीरपुर, मंडी, शिमला व सिरमौर जिलों में मेघगर्जन व बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 अगस्त को उना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 30 व 31 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और मंडी में अलर्ट रहेगा, जबकि पहली व दो सितंबर को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में येलो अलर्ट जारी रहेगा।

युद्धस्तर पर जारी राहत व बचाव कार्य

बारिश से प्रभावित जिलों कुल्लू, मंडी, चंबा और कांगड़ा में राहत कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बुधवार शाम तक प्रदेश में भूस्खलन और मलबा आने से 2 नेशनल हाइवे और 582 सड़कें बंद हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 258, कुल्लू में 166, कांगड़ा में 65, शिमला में 31, सिरमौर में 17, उना में 21, सोलन में 13 और बिलासपुर में 7 सड़कें ठप हैं। कुल्लू में एनएच-305 और मंडी में एनएच-3 बंद पड़े हैं।

बारिश से बिजली व पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में 1155 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिनमें कुल्लू के 841 और मंडी के 295 ट्रांसफार्मर शामिल हैं। 346 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं, जिनमें कांगड़ा की 92, कुल्लू की 88, मंडी की 64, हमीरपुर की 41 और शिमला की 35 योजनाएं प्रभावित हैं।

राज्य में अबतक 310 लोगों की मौत

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून सीजन में अब तक हिमाचल में 310 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38 लोग लापता और 369 घायल हुए हैं। जिला अनुसार देखें तो मंडी में 51, कांगड़ा में 49, चंबा में 36, शिमला व किन्नौर में 28-28, कुल्लू में 26, सोलन में 21, ऊना में 18, हमीरपुर में 16, बिलासपुर में 15, सिरमौर में 14 और लाहौल-स्पीति में 8 लोगों की जान गई है।

प्रदेश में अब तक 3519 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 747 पूरी तरह ढह गए हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 1535 मकान प्रभावित हुए, जिनमें 504 पूरी तरह गिर गए। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 481 दुकानें और 3192 पशुशालाएं भी तबाह हो गई हैं। 1852 पालतू पशु और 25,755 पोल्ट्री पक्षी मारे गए हैं। अब तक मॉनसून से कुल नुकसान का आंकड़ा लगभग 2623 करोड़ रुपए पहुंच चुका है।

इस बार के मॉनसून में 90 फ्लैश फ्लड, 85 भूस्खलन और 42 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे अधिक 52 फ्लैश फ्लड लाहौल-स्पीति में आए। वहीं, कुल्लू में 15, शिमला में 14, लाहौल-स्पीति में 13, मंडी में 12 और चंबा में 11 बार भूस्खलन हुआ। बादल फटने की घटनाएं मंडी में 18, कुल्लू में 10, चंबा में 6, शिमला व लाहौल-स्पीति में 3-3 और किन्नौर में 1 बार हुईं।

रिपोर्ट: यूके शर्मा

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।