स्कूल में स्टूडेंट के सामने ही भोजन बनाने वाली महिला हत्या, कांगड़ा में सनसनीखेज वारदात

Feb 13, 2026 09:22 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला/धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक सरकारी स्कूल के भीतर बच्चों के सामने मिड-डे मील वर्कर की हत्या कर दी गई। आरोपी राकेश कुमार ने स्कूल परिसर में घुसकर महिला पर हंसिया से हमला किया। 

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां चिनौर गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों के सामने ही महिला मिड-डे मील वर्कर की हत्या कर दी गई। आरोपी ने स्कूल में घुसकर महिला पर हंसिया से हमला किया। शिक्षकों के विरोध और पथराव के बाद आरोपी वहां से भागा लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे 30 मिनट के भीतर गिरफ्तार कर लिया। घटना से स्थानीय लोगों में भय है।

पुलिस के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देहरा के चिनौर गांव में एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील बनाने वाली 58 साल की सुलोचना की बच्चों के सामने हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार दोपहर की है जब राकेश कुमार (48) ने स्कूल की रसोई में घुसकर सुलोचना देवी पर दरांती से हमला कर दिया।

पुलिस ने बताया कि बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर टीचर क्लास से बाहर आए। उन्होंने देखा कि राकेश कुमार के हाथ में तेज हथियार था और सुलोचना किचन में खून से लथपथ पड़ी थी। जब शिक्षकों ने राकेश कुमार को जाने के लिए कहा तो उसने उन्हें डराया-धमकाया। इसी दौरान पास के स्कूल के कुछ और टीचर वहां पहुंच गए और उन्होंने राकेश कुमार पर पत्थर फेंके जिससे डरकर वह वहां से भाग गया।

पुलिस ने बताया कि सुलोचना को तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कई अभिभावक स्कूल पहुंच गए और उन्होंने बाहरी लोगों के स्कूल में आने पर रोक लगाने की मांग की। इस घटना से स्थानीय लोगों में डर है। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि अपराध में इस्तेमाल हथियार बरामद हो गया है। हत्या की वजह जानने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी के अनुसार, पुलिस सभी सबूतों को सावधानी से जमा करके सुरक्षित रख रही है।

पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने कहा कि जांच जारी है। आरोपी को शुक्रवार को कांगड़ा की अदालत में पेश किया गया। उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में रखा । उसे 17 फरवरी को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। इस बीच, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग को राज्य भर के सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

