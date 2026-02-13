स्कूल में स्टूडेंट के सामने ही भोजन बनाने वाली महिला हत्या, कांगड़ा में सनसनीखेज वारदात
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक सरकारी स्कूल के भीतर बच्चों के सामने मिड-डे मील वर्कर की हत्या कर दी गई। आरोपी राकेश कुमार ने स्कूल परिसर में घुसकर महिला पर हंसिया से हमला किया।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां चिनौर गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों के सामने ही महिला मिड-डे मील वर्कर की हत्या कर दी गई। आरोपी ने स्कूल में घुसकर महिला पर हंसिया से हमला किया। शिक्षकों के विरोध और पथराव के बाद आरोपी वहां से भागा लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे 30 मिनट के भीतर गिरफ्तार कर लिया। घटना से स्थानीय लोगों में भय है।
पुलिस के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देहरा के चिनौर गांव में एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील बनाने वाली 58 साल की सुलोचना की बच्चों के सामने हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार दोपहर की है जब राकेश कुमार (48) ने स्कूल की रसोई में घुसकर सुलोचना देवी पर दरांती से हमला कर दिया।
पुलिस ने बताया कि बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर टीचर क्लास से बाहर आए। उन्होंने देखा कि राकेश कुमार के हाथ में तेज हथियार था और सुलोचना किचन में खून से लथपथ पड़ी थी। जब शिक्षकों ने राकेश कुमार को जाने के लिए कहा तो उसने उन्हें डराया-धमकाया। इसी दौरान पास के स्कूल के कुछ और टीचर वहां पहुंच गए और उन्होंने राकेश कुमार पर पत्थर फेंके जिससे डरकर वह वहां से भाग गया।
पुलिस ने बताया कि सुलोचना को तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कई अभिभावक स्कूल पहुंच गए और उन्होंने बाहरी लोगों के स्कूल में आने पर रोक लगाने की मांग की। इस घटना से स्थानीय लोगों में डर है। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि अपराध में इस्तेमाल हथियार बरामद हो गया है। हत्या की वजह जानने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी के अनुसार, पुलिस सभी सबूतों को सावधानी से जमा करके सुरक्षित रख रही है।
पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने कहा कि जांच जारी है। आरोपी को शुक्रवार को कांगड़ा की अदालत में पेश किया गया। उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में रखा । उसे 17 फरवरी को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। इस बीच, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग को राज्य भर के सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
