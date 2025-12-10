Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
महिला पुलिसकर्मी ने तांत्रिक से कराया अपना इलाज, सेवा से बर्खास्त हुई तो HC पहुंची; क्या दलील
महिला पुलिसकर्मी ने तांत्रिक से कराया अपना इलाज, सेवा से बर्खास्त हुई तो HC पहुंची; क्या दलील

संक्षेप:

महिला को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के बाद अनिवार्य ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन वह 48 दिन अनुपस्थित रहीं। सेवा से बर्खास्त होने के खिलाफ महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दलील दी कि उसका तांत्रिकों से इलाज चल रहा था।

Dec 10, 2025 02:19 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में महिला कांस्टेबल ने सेवा से बर्खास्तगी के चार साल बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला का कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग के दौरान वह 48 दिन अनुपस्थित रहीं, क्योंकि तांत्रिकों से उसका इलाज चल रहा था। हाई कोर्ट ने महिला की दलील को नकारते हुए साफ किया कि किसी पुलिस कांस्टेबल प्रशिक्षु का तांत्रिकों से इलाज कराना किसी भी हालत में लंबे समय तक ट्रेनिंग से गैरहाजिर रहने का वैध कारण नहीं माना जा सकता।

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि मामले के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी मेडिकल सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि प्रशिक्षु वास्तव में बीमार थी। इसलिए याचिकाकर्ता की हरकत को "जानबूझकर अनुपस्थित रहने" की श्रेणी में ही माना जाएगा।

मामला क्या था

लाइव एंड लॉ में छपी रिपोर्ट के अनुसार, 2010 में बिलासपुर जिले में एक महिला को लेडी कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद उसे अनिवार्य पुलिस प्रशिक्षण पूरा करना था। लेकिन वह कुल 48 दिन ट्रेनिंग से अनुपस्थित रही। इनमें से उसने सिर्फ 13 दिनों की मेडिकल छुट्टी के कागज दिए। बाकी दिनों की कोई वैध वजह नहीं बताई। ट्रेनिंग सेंटर ने उसे कई बार नोटिस भेजकर तुरंत रिपोर्ट करने को कहा, लेकिन उसने पालन नहीं किया। लगातार अनुपस्थित रहने पर उसे निलंबित किया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। जांच में उसके खिलाफ दो बार जानबूझकर अनुपस्थित रहने के आरोप तय हुए। उसे जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मिला, लेकिन उसने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

चार साल बाद अपील

महिला ने चार साल बाद अपील की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि उसकी अनुपस्थिति बीमार होने की वजह से थी और उसका इलाज तांत्रिकों से चल रहा था। हाईकोर्ट ने उसकी दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, तांत्रिक से इलाज कोई वैध या स्वीकार्य मेडिकल कारण नहीं है। उसके पास किसी भी तरह का चिकित्सा सबूत नहीं है जो 48 दिनों की अनुपस्थिति को सही ठहराए। याचिकाकर्ता का व्यवहार अनुशासनहीन था। उसने विभागीय जांच रिपोर्ट को भी कभी चुनौती नहीं दी और ना ही शो-कॉज नोटिस का जवाब दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को सहानुभूति के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।

