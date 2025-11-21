Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Wing Commander Namnash Syal Indian Air Force pilot lost life in LCA Tejas crash in Dubai
दुबई में तेजस क्रैश में वायुसेना ने गंवाया जांबाज, विंग कमांडर नमनाश स्याल की मौत; हिमाचल से था नाता

दुबई में तेजस क्रैश में वायुसेना ने गंवाया जांबाज, विंग कमांडर नमनाश स्याल की मौत; हिमाचल से था नाता

संक्षेप:

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान उडान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गिरते ही उसमें आग लग गयी जिससे धुंए का गुब्बार उठ गया। दुर्घटनाग्रस्त तेजस वायु सेना के 18 स्क्वाड्रन में शामिल था।

Fri, 21 Nov 2025 09:38 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दुबई में प्रतिष्ठित एयर शो के दौरान शुक्रवार को भारतीय वायु सेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्भाग्य से इस हादसे में विमान को चला रहे वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नमनाश स्याल की मोत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी पुष्टि की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हादसे के कुछ घंटे बाद CM सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, “दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है। देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। वीर सपूत नमन स्याल जी की अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को हृदय से नमन।” रिपोर्ट्स के मुताबिक कांगड़ा जिले के रहने वाले विंग कमांडर नमनाश स्याल को उनके प्रोफेशनलिज्म और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था।

वायुसेना ने भी जताया दुख

इससे पहले भारतीय वायु सेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 रणकौशल करतबबाजी का प्रदर्शन करते समय दुबई के मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रैश हो गया था। भारतीय वायु सेना के प्रवक्ता ने बताया कि दुबई एयर शो के दौरान वायु सेना का एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्घटना में विमान के पायलट की मौत हो गई। वायु सेना ने भी पायलट की मृत्यु पर खेद जताया है। वहीं वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:तेजस खरीदने में अमेरिका समेत ये देश दिखा चुके हैं दिलचस्पी, क्रैश से होगा असर?
ये भी पढ़ें:तेजस फाइटर जेट ऐसा जला कि राख ही बची, दुबई की सरकार ने जारी की तस्वीर

एयरशो में तीसरी बार हिस्सा ले रहा था तेजस

रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजकर दस मिनट के करीब हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान उडान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गिरते ही उसमें आग लग गयी जिससे धुंए का गुब्बार उठ गया। दुर्घटनाग्रस्त विमान वायु सेना के 18 स्क्वाड्रन में शामिल था। दुबई एयर शो दुनिया के बड़े एयर शो में शुमार है और तेजस इसमें तीसरी बार हिस्सा ले रहा था। दुबई एयर शो 17 नवम्बर को शुरू हुआ था और आज इसका अंतिम दिन था। एयर शो में तमाम बड़ी वायु सेनाओं के विमान हिस्सा ले रहे थे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
India News Airforce

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।