शिवराज सिंह चौहान बनेंगे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष? आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा; शुरू हो गई अटकलें

संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। इस दौरान शनिवार को जब शिवराज सिंह चौहान के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई तो अटकलें शुरू हो गईं कि उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल आवास के आसपास शनिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई। चौहान की सुरक्षा में अचानक बढ़ोतरी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें जल्द ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उनके एक करीबी ने कहा कि इस घटनाक्रम को ज्यादा नहीं समझना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों लगाई जा रहीं अटकलें साल 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की। प्रचंड जीत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि लगातार कई सालों से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें केंद्र में बुलाया गया और प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथ में दे दी गई। तब से माना जा रहा था कि केंद्र सरकार और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवराज सिंह चौहान को बड़ी भूमिका मिलेगी। केंद्र में उन्हें कृषि मंत्री के तौर पर बुला लिया गया, लेकिन शनिवार को जब भोपाल में उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई तो अटकलें लगनी शुरू हो गईं। ऐसा कहा जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसलिए उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है।

शिवराज सिंह को क्यों बनाया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 कारण संगठन और सरकार दोनों में लंबा अनुभव शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में चार बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें संगठन और सरकार दोनों चलाने का अच्छा अनुभव है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ऐसे व्यक्ति को ही प्राथमिकता देगी, जिसके पास लंबा अनुभव हो और वो संगठन का काम भी गहराई से कर सकता हो।

मामा की सरल छवि और लोगों में उनकी स्वीकार्यता शिवराज सिंह चौहान की छवि एक जमीनी नेता के रूप में है। वो सहज और गैर-विवादित नेता हैं। उनकी 'मामा' वाली छवि से उन्हें ग्रामीण इलाकों, महिलाओं और गरीब वर्ग के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया है। ऐसे में भाजपा के विस्ता में मामा की यह छवि काम आ सकती है