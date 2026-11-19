अगर पत्नी बिना उचित कारण पति से अलग रह रही, तो वह गुजारा भत्ते की हकदार नहीं- हिमाचल हाईकोर्ट
हाईकोर्ट में पत्नी की ओर से दलील दी गई कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। ऐसे में वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है और उसे भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए।
पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार तभी मिल सकता है, जब उसके पास पति से अलग रहने का कोई उचित कारण हो। यदि पत्नी बिना पर्याप्त वजह के पति से अलग रहती है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में यह स्पष्ट करते हुए पत्नी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने बिलासपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें नाबालिग बेटे को भरण-पोषण देने का निर्देश पति को दिया गया था, जबकि पत्नी की मांग खारिज कर दी गई थी।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी यह साबित नहीं कर पाई कि वह किस उचित कारण से अपने पति से अलग रह रही है। पत्नी ने बिलासपुर के प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) के 4 दिसंबर 2025 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने पति को नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त बेटे की शिक्षा, चिकित्सा और विवाह पर होने वाला खर्च भी पति को उठाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया गया था। फैमिली कोर्ट का मानना था कि पत्नी कमाने में सक्षम है और उसके पास पति से अलग रहने का कोई ठोस कारण नहीं है।
गुस्से में पति के साथ मारपीट करती थी पत्नी
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत के रिकॉर्ड का भी परीक्षण किया। इसमें सामने आया कि पत्नी एमए और बीएड शिक्षित है। उसने अदालत में स्वीकार किया था कि उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वह हिंसक होकर पति के साथ मारपीट करती थी। पति ने भी पत्नी के आक्रामक व्यवहार और मारपीट को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं। हाईकोर्ट ने इन तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कहा कि पत्नी अपने अलग रहने का कोई पर्याप्त और उचित कारण साबित नहीं कर सकी है।
पत्नी बोली- मेरे पास आय का स्वतंत्र स्रोत नहीं
हाईकोर्ट में पत्नी की ओर से दलील दी गई कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। ऐसे में वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है और उसे भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। वहीं, पति की ओर से कहा गया कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के उससे अलग रह रही है। उसने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की थी, जिसके कारण पत्नी को घर छोड़ना पड़े।
'फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप का आधार नहीं'
अदालत ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और पत्नी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही नाबालिग बेटे को हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण देने और उसकी शिक्षा, चिकित्सा तथा विवाह का खर्च उठाने संबंधी आदेश बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 125 के तहत पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार पर विचार करते समय उसके पति से अलग रहने के कारणों को भी देखना जरूरी है। केवल भरण-पोषण की जरूरत बताना पर्याप्त नहीं है, उसे अलग रहने का उचित कारण भी साबित करना होगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।