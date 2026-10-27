पत्नी 15 हजार रुपये महीना कमाती है, क्या फिर भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता?
पत्नी हर महीने करीब 15 हजार रुपये कमा रही है, इसके बावजूद पति को उसे गुजारा भत्ता देना होगा या नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस विषय पर फैसला सुनाया है। जानिए पति को क्या आदेश दिया है।
पत्नी हर महीने करीब 15 हजार रुपये कमा रही है, इसके बावजूद पति को उसे गुजारा भत्ता देना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि पत्नी की अस्थायी नौकरी और उससे होने वाली आमदनी के आधार पर पति को भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने पत्नी को प्रतिमाह चार हज़ार रुपये गुजारा भत्ता देने के फैमिली कोर्ट ऊना के आदेश को बरकरार रखते हुए पति की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसे अपनी पत्नी को हर महीने चार हज़ार रुपये भरण-पोषण के लिए देने को कहा गया था। पति ने अदालत में अपनी कम आमदनी और पत्नी की नौकरी का हवाला देते हुए गुजारा भत्ता देने के आदेश पर सवाल उठाए थे।
मामले में पति की ओर से दलील दी गई कि वह एक लैब अटेंडेंट के रूप में काम करता है और उसे हर महीने 10,500 रुपये वेतन मिलता है। वहीं, उसकी पत्नी जवाहर नवोदय विद्यालय में अनुबंध के आधार पर मैट्रन के पद पर कार्यरत है। पत्नी को प्रतिदिन 541 रुपये मिलते हैं। इस हिसाब से उसकी मासिक कमाई लगभग 15 हजार रुपये बताई गई। पति का तर्क था कि पत्नी स्वयं कमाई कर रही है, इसलिए उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश उचित नहीं है।
हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पत्नी की नौकरी अनुबंध पर आधारित है और इसमें स्थायित्व नहीं है। केवल इस आधार पर कि पत्नी अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ कमा रही है, पति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। अदालत के अनुसार अस्थायी नौकरी से होने वाली आमदनी को स्थायी आर्थिक सुरक्षा के रूप में नहीं देखा जा सकता।
खंडपीठ ने कहा कि पति पूरी तरह स्वस्थ और शिक्षित है। ऐसे में पत्नी और परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना उसकी जिम्मेदारी है। अदालत ने प्रतिमाह चार हज़ार रुपये की राशि को अत्यधिक मानने से भी इनकार किया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी की आमदनी होने मात्र से पति का भरण-पोषण का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। मामले में अदालत ने मनीष कुमार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर फैमिली कोर्ट, ऊना के आदेश को बरकरार रखा। इसके साथ ही पत्नी को हर महीने चार हज़ार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश प्रभावी रहेगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें