अपनी गंदगी दिखा रहे; कॉकरोच जनता पार्टी पर क्यों फूटा कंगना रनौत का गुस्सा
कंगना रनौत ने जंतर-मंतर पर सीजेपी के वायरल वीडियो को लेकर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है और गंदगी फैलाने का आरोप लगाया है।
हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान गंदगी फैलान के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक जगह इतनी बदसूरती पहले कभी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि आप सब खुद को कॉकरोच बुलाते हैं और बर्ताव भी उन्हीं की तरह कर रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कंगना रनौत ने विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इसके वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी। जिस तरह से वे बात करते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हर फ्रेम में सब कुछ बहुत अजीब और भद्दा लगता है। छी। उन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल-पोस रहा है? उन्होंने आगे कहा, भारत अलग-अलग तरह के खूबसूरत लोगों की जगह है, जो शालीनता और सांस्कृतिक समझ से जुड़े हैं।
'व्यवहार भी कॉकरोच जैसा'
कंगना रनौत ने कहा, आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और दिखते और बर्ताव भी उन्हीं की तरह करते हैं। इसमें कोई विरोधाभास या अंतर नहीं है, बस आप दुनिया को अपनी गंदगी, कचरा और बदसूरती दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वीडियो देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा है और उन्हें ठीक होने और डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है।
इससे पहले कंगना रनौत ने 21 जुलाई को लेकर हुए प्रदर्शन को लेकर कहा था कि संसद के गेट बंद कर दिए गए थे, सांसद अंदर थे और कई लोगों को डर था कि 'भीड़' उन पर हमला कर देगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद ने दिल्ली पुलिस की भी तारीफ की और सुरक्षाकर्मियों को लोगों के लिए ढाल बताया था। कंगना रनौत ने पत्रकारों से कहा, पुलिस ने पत्थर और चोटें खुद झेलीं और जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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