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अपनी गंदगी दिखा रहे; कॉकरोच जनता पार्टी पर क्यों फूटा कंगना रनौत का गुस्सा

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कंगना रनौत ने जंतर-मंतर पर सीजेपी के वायरल वीडियो को लेकर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है और गंदगी फैलाने का आरोप लगाया है।

कंगना रनौत
kangna ranaut

हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान गंदगी फैलान के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक जगह इतनी बदसूरती पहले कभी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि आप सब खुद को कॉकरोच बुलाते हैं और बर्ताव भी उन्हीं की तरह कर रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कंगना रनौत ने विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इसके वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी। जिस तरह से वे बात करते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हर फ्रेम में सब कुछ बहुत अजीब और भद्दा लगता है। छी। उन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल-पोस रहा है? उन्होंने आगे कहा, भारत अलग-अलग तरह के खूबसूरत लोगों की जगह है, जो शालीनता और सांस्कृतिक समझ से जुड़े हैं।

'व्यवहार भी कॉकरोच जैसा'

कंगना रनौत ने कहा, आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और दिखते और बर्ताव भी उन्हीं की तरह करते हैं। इसमें कोई विरोधाभास या अंतर नहीं है, बस आप दुनिया को अपनी गंदगी, कचरा और बदसूरती दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वीडियो देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा है और उन्हें ठीक होने और डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है।

इससे पहले कंगना रनौत ने 21 जुलाई को लेकर हुए प्रदर्शन को लेकर कहा था कि संसद के गेट बंद कर दिए गए थे, सांसद अंदर थे और कई लोगों को डर था कि 'भीड़' उन पर हमला कर देगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद ने दिल्ली पुलिस की भी तारीफ की और सुरक्षाकर्मियों को लोगों के लिए ढाल बताया था। कंगना रनौत ने पत्रकारों से कहा, पुलिस ने पत्थर और चोटें खुद झेलीं और जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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