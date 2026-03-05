जिला अध्यक्ष से सीधा राज्यसभा, कांग्रेस अनुराग शर्मा को क्यों भेज रही राज्यसभा; ये हैं 4 सबसे बड़ी वजहें
हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। अनुराग शर्मा को जिला इकाई से सीधा राज्यसभा भेजने के फैसले ने राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया है। अनुराग को राज्यसभा भेजने के फैसले के पीछे की 4 बड़ी वजहें सामने आई हैं।
वैसे तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नए चेहरे लाकर चौंकाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने भी हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही उदाहरण पेश किया है। हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा जिला अध्यक्ष को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस फैसले ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। जिला अध्यक्ष पद से सीधा राज्यसभा भेजने के कांग्रेस के फैसले के पीछे तीन बड़ी वजहें सामने आई हैं।
क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनुराग शर्मा की उम्मीदवारी के पीछे कई सियासी समीकरण काम कर रहे हैं। कांगड़ा जिला प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, जहां 15 विधानसभा सीटें हैं। अक्सर यह कहा जाता रहा है कि सरकारों में कांगड़ा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मौजूदा सरकार पर भी कांगड़ा की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अब यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि उसने कांगड़ा को केंद्र की राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया है। ऐसे में अनुराग शर्मा को राज्यसभा भेजने के पीछे 3 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं।
जातीय समीकरण
इसके साथ ही जातीय संतुलन भी एक अहम कारक माना जा रहा है। कांगड़ा में लंबे समय से ब्राह्मण नेताओं का प्रभाव रहा है। हाल के चुनावों में भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रमुख रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। इसे भाजपा के प्रभाव वाले इलाके में राजनीतिक संतुलन बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
सुक्खू के करीबी हैं अनुराग शर्मा
अनुराग शर्मा को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी नेताओं में गिना जाता है। पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि उनके नाम पर अंतिम मुहर लगने में मुख्यमंत्री की भूमिका अहम रही। दिलचस्प बात यह भी है कि धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे, उनसे अनुराग शर्मा की नजदीकी और पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। सुधीर शर्मा 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और वे मुख्यमंत्री सुक्खू के घुर राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में अनुराग शर्मा को आगे लाना कांगड़ा की राजनीति में नया संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता होने का मिला फायदा
पार्टी सूत्रों के अनुसार अनुराग शर्मा की बेदाग छवि, जमीन से जुड़े रहने की पहचान और विवादों से दूर रहने की छवि भी उनके चयन का आधार बनी। कांग्रेस पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि टिकट बंटवारे में आम कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता। इस बार पार्टी ने अपेक्षाकृत कम चर्चित लेकिन संगठन में सक्रिय चेहरे को आगे कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि जमीनी कार्यकर्ता भी शीर्ष सदन तक पहुंच सकता है।
कौन हैं अनुराग शर्मा
अनुराग शर्मा का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। वे एनएसयूआई से जुड़े रहे और छात्र सियासत में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और वे लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें कांगड़ा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वे बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और बैजनाथ क्षेत्र से आते हैं।
