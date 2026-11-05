मालवाहक गाड़ी में सवारी की मौत पर कौन देगा मुआवजा, बीमा कंपनी या वाहन मालिक?
माल ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसी गाड़ी में अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिवार को मुआवजा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी।
माल ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसी गाड़ी में अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिवार को मुआवजा देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि मालवाहक गाड़ियों का बीमा यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए नहीं होता। ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान वाहन मालिक को करना होगा।
न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की एकल पीठ ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर अपील स्वीकार करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देने और बाद में वाहन मालिक से इसकी वसूली करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
मामला 31 मई 2017 का है। अभिमन्यु उर्फ पप्पू ने अपनी कृषि उपज ले जाने के लिए एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी किराये पर ली थी। इसी दौरान संगड़ाह में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के पास चालक की लापरवाही से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अभिमन्यु की मौत हो गई। इसके बाद मृतक की पत्नी सुमित्रा देवी और बच्चों ने मुआवजे के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।
ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 14 लाख 79 हजार 80 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस राशि पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज भी निर्धारित किया गया था। ट्रिब्यूनल ने माना था कि अभिमन्यु मालवाहक गाड़ी में मुफ्त और अनधिकृत यात्री के रूप में सफर कर रहा था। इसके बावजूद उसने बीमा कंपनी को पहले मुआवजे का भुगतान करने और बाद में वाहन मालिक से रकम वसूलने का निर्देश दिया था। बीमा कंपनी ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मालवाहक गाड़ियों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए होता है। इनमें अनधिकृत रूप से सफर करने वाले यात्रियों के जोखिम को बीमा पॉलिसी के तहत कवर करना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को पहले भुगतान करने और बाद में वाहन मालिक से वसूली करने का निर्देश देने की असाधारण शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्लेम ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट स्थापित कानूनी प्रावधानों के विपरीत बीमा कंपनी को ऐसा भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस फैसले के बाद मृतक के परिवार को निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी वाहन मालिक पर होगी।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें