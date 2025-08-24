अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन? भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले, मुझे लगता है हनुमान जी थे

अनुराग ठाकुर ने बच्चों के जवाब को काटते हुए कहा, मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। इसके बाद सांसद अनुराग ठाकुर मंच पर खड़े होकर मुस्कुराते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो हिमाचल प्रदेश के ऊना के एक स्कूल का है।

अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? सामने बैठे सैकड़ों बच्चों ने एक स्वर में कहा- नील ऑर्मस्ट्रॉन्ग। मगर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद सांसद अनुराग ठाकुर ने बच्चों के जवाब को काटते हुए कहा, मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। इसके बाद सांसद अनुराग ठाकुर मंच पर खड़े होकर मुस्कुराते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो हिमाचल प्रदेश के ऊना के एक स्कूल का है।

मुझे लगता है हनुमान जी थे भाजपा सांसद सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा सभा में जब कहा गया कि मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे। इस पर सभागार में मौजूद सब टीचर और छात्रों के बीच फुसफुसाहट तेज हो गई। भाजपा सांसद ने तर्क रखते हुए कहा- क्योंकि हम अभी तक (हाथ बढ़ाकर) इतना ही देखते हैं।

जब तक हमें अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम वहीं देख पाएंगे जो अंग्रेजों ने हमें दिखाया है। अनुराग ठाकुर ने अध्यापकों और टीचरों से अनुरोध करते हुए कहा कि टेक्स्ट बुक से बाहर निकलकर हमारे वेद, परंपरा और ज्ञान की तरफ बढ़ें, तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा।

अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला आदमी कौन? दरअसल अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति नील ऑमस्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। दरअसल वह तो चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष की सैर सबसे पहले यूरी गगारिन ने की थी। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक-1 नामक अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। जबकि नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। इन्होंने Apollo 11 मिशन के कमांडर के तौर पर यात्रा करते हुए 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था।

पढ़ाई-लिखाई छोड़कर अगर मंत्री जी भी… सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही इस पर अलग-अलग तरह के कॉमेंट आने लगे। एक्स पर एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, क्या इन लोगों ने ठान लिया है कि भारत को हजारों साल पीछे ले जाना है? कम से कम स्कूल के बच्चों को तो उल्टा ज्ञान नहीं देना चाहिए। विनय नामक यूजर ने लिखा- पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर अगर मंत्री जी भी कहानी-किस्सों को साइंस बताने लगेंगे, तो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।इतिहास और पौराणिक कथाओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा में सच और विज्ञान ही होना चाहिए।