हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह रचाने जा रहे दूसरी शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और बुशहर राजपरिवार के वारिस विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। वह चंडीगढ़ निवासी अमरीन कौर के साथ सात फेरे लेंगे।

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और बुशहर राजपरिवार के वारिस विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। वह चंडीगढ़ निवासी अमरीन कौर के साथ सात फेरे लेंगे। उनकी शादी आगामी 22 सितंबर 2025 को होगी। विवाह समारोह चंडीगढ़ स्थित उनके निवास हाउस नंबर 38, सेक्टर 2 में आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे शादी की रस्में होंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे लंच का कार्यक्रम होगा। इस शादी समारोह को लेकर हिमाचल की राजनीति और समाज में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इसमें प्रदेश के बड़े नेता और कई विशिष्ट लोग शामिल होंगे। इस मौके को शाही अंदाज में आयोजित किया जाएगा।

यह विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी होगी। चंडीगढ़ निवासी अमरीन कौर दुल्हन बनने जा रही हैं। वह सरदार जोतिंदर सिंह सेखों और सरदारनी ओपिंदर कौर की बेटी हैं। अमरीन कौर पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बताया जा रहा है कि अमरीन और विक्रमादित्य सिंह एक-दूसरे के पुराने मित्र हैं। जानकारी के मुताबिक अमरीन कौर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है

किससे हुई थी पहली शादी उनकी पहली शादी 8 मार्च 2019 को राजस्थान के मेवात वंश की राजकुमारी सुदर्शना सिंह के साथ हुई थी। विवाह उदयपुर के कानोता गांव स्थित कनोतागढ़ पैलेस में हुआ था। सुदर्शना ने सोफिया कॉलेज, मुंबई से समाजशास्त्र में मास्टर्स किया है। साथ ही उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। हालांकि शादीशुदा जीवन में मतभेद बढ़ने के बाद मामला जयपुर फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में दोनों का तलाक हो गया। इस दौरान अदालत में गंभीर आरोप भी सामने आए। तलाक के बाद विक्रमादित्य सिंह के निजी जीवन को लेकर लंबे समय तक चर्चाएं बनी रहीं।

विक्रमादित्य सिंह छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। वह शिमला ग्रामीण से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। वर्ष 2017 में वह 28 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक बने थे। उस समय उनके पिता भी विधायक थे। यह पहला अवसर था जब हिमाचल विधानसभा में पिता-पुत्र की जोड़ी एक साथ चुनी गई थी। मौजूदा सुक्खू सरकार में विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। पिछले वर्ष वह मंडी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत से हुआ था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

36 वर्षीय विक्रमादित्य सिंह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय चेहरा हैं। वे सामाजिक गतिविधियों में भी लगातार भाग लेते रहे हैं। अब उनकी दूसरी शादी को लेकर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा का माहौल बन गया है। माना जा रहा है कि इस शादी से एक बार फिर राजनीति और समाज में शाही रंग देखने को मिलेगा।