शिमला के अस्पताल में मरीज को बेदम पीटने वाला डॉक्टर कौन? 2023 में खूब हुई थी वाहवाही

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सरकारी अस्पताल में बेड पर लेटे मरीज की ताबड़तोड़ पिटाई करने वाले डॉक्टर का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। बीते 24 घंटे में ही डॉक्टर की इस हरकत पर लोग खासा नाराज हैं। हिमाचल सरकार ने भी ऐक्शन लेते हुए उस डॉक्टर को पद से हटा दिया है। मामला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तक पहुंचा था जिसके बाद यह कार्रवाई हुई,लेकिन क्या आपको पता है वीडियो में गुस्सैल सा दिखने वाला डॉक्टर कभी हिमाचल के लिए हीरो था, जी हां 2 साल पहले उसने एक मरीज की जान बचाने के लिए प्रोटोकॉल तक की परवाह नहीं की थी।

घटना क्या थी,वो जानिए मरीज अर्जुन पंवारशिमला जिले के कुपवी क्षेत्र के जुब्बल गांव के एक शिक्षक हैं, ने मीडिया को बताया कि वह एंडोस्कोपी (endoscopy) के लिए IGMC आए थे। प्रक्रिया के बाद, उन्हें दो घंटे आराम करने और एक्स-रे करवाने की सलाह दी गई थी। पंवार का आरोप है कि जब वह एक खाली वार्ड के बेड पर लेटे थे, तब डॉक्टर ने उनसे बदतमीजी से बात की। जब उन्होंने डॉक्टर से शालीनता से बात करने का अनुरोध किया और पूछा कि क्या वह घर पर भी इसी तरह बात करते हैं, तो स्थिति बिगड़ गई। पंवार के अनुसार, डॉक्टर ने उन पर व्यक्तिगत होने का आरोप लगाया और फिर उनके साथ मारपीट की।

पंवार ने दावा किया कि जब वह बिस्तर पर लेटे हुए थे, तब उन्हें मारा गया, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा और उन्हें अब भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में पुलिस के पास जाएंगे और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उनके परिवार का आरोप है कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है और दावा किया कि इसी डॉक्टर के खिलाफ पहले भी मरीजों से बदसलूकी की दो-तीन शिकायतें आ चुकी हैं।

आरोपी डॉक्टर क्या बोले? आरोपी डॉक्टर का नाम राघव निरुला है जो IGMC में अनुबंध (contract) पर तैनात 31 वर्षीय फेफड़ा रोग विशेषज्ञ (pulmonologist) हैं और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के रहने वाले हैं, उन्होंने इस घटना का एक अलग पक्ष पेश किया है। फोन पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि जब वह मरीज से बात करने गए, तो उनके बीच बहस शुरू हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीज ने आक्रामक होते हुए पूछा, "क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं?", जिसके बाद दो अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया और उन पर ऐसे कमेंट्स किए कि वे अपने घर पर और अपने पिता से कैसे बात करते हैं।

डॉ. निरुला ने कहा कि इसी बहस ने बाद में हाथापाई का रूप ले लिया। उन्होंने नशा करने के आरोपों से भी इनकार किया और कहा कि वे रोज जिम जाते हैं और चीनी (sugar) या किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं। वीडियो में दिख रहे एक अन्य डॉक्टर, जिनकी पहचान हरियाणा के रेवाड़ी निवासी निखिल के रूप में हुई है, ने स्पष्ट किया कि वे केवल मदद करने और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलती से वीडियो में तब आ गए जब उन्होंने मरीज का पैर पकड़ रखा था।

2023 में ऐसे जीता था दिल आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 2 साल पहले यानी 2023 में डॉ. निरुला की कभी उनके बेहतरीन काम के लिए प्रशंसा की गई थी। अक्टूबर 2023 में नाहन मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान, उन्होंने सिरमौर जिले के एक 22 वर्षीय अस्थमा मरीज की जान बचाने के लिए खुद एम्बुलेंस में उसके साथ पीजीआई चंडीगढ़ तक का सफर तय किया था। हालांकि मेडिकल नियमों के अनुसार उनके लिए साथ जाना जरूरी नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उस समय उनकी एक समर्पित और दयालु डॉक्टर के रूप में खूब सराहना हुई थी।