Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अनुराग शर्मा कौन, जिनके लिए कांग्रेस ने कई दिग्गजों को किया दरकिनार; चौंकाने की वजह क्या

Mar 05, 2026 10:25 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रतिभा सिंह से लेकर आनंद शर्मा तक कई दिग्गजों को दरकिनार करते हुए अनुराग शर्मा को तरजीह देते हुए राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। पार्टी ने गुरुवार अनुराग शर्मा के नाम का ऐलान किया तो राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई।

अनुराग शर्मा कौन, जिनके लिए कांग्रेस ने कई दिग्गजों को किया दरकिनार; चौंकाने की वजह क्या

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रतिभा सिंह से लेकर आनंद शर्मा तक कई दिग्गजों को दरकिनार करते हुए अनुराग शर्मा को तरजीह देते हुए राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। पार्टी ने गुरुवार को अनुराग शर्मा के नाम का ऐलान किया तो राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई। तमाम राजनीतिक पंडित हैरान रहे गए जो पिछले कई दिनों से कई दिग्गज नेताओं को रेस में आगे बता रहे थे। लेकिन अनुराग शर्मा छुपे रुस्तम साबित हुए।

अनुराग शर्मा कांगड़ा जिला अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते हैं। वह जमीनी स्तर पर पार्टी में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। 1995 से ही कांग्रेस के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करते आए हैं,जिनका संभवत: उन्हें इनाम दिया गया है। छात्र नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी से जुड़े अनुराग शर्मा राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता पंडित संत राम के करीबी थे और दशकों तक सार्वजनिक जीवन में रहे।

छात्र राजनीति से ही कांग्रेस में सक्रिय

कांगड़ा जिला के बैजनाथ से संबंध रखने वाले अनुराग शर्मा 1990 के दशक से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत एनएसयूआई से की और धीरे-धीरे कांग्रेस संगठन में अपनी जगह बनाई। लंबे समय तक संगठन में काम करने के कारण उन्हें जमीनी नेता के तौर पर देखा जाता है। राजनीतिक सफर में वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्हें कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे उनके बढ़ते संगठनात्मक कद के रूप में देखा गया।

अनुराग शर्मा
ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे अनुराग शर्मा, कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार

संगठन और खेल दोनों में सक्रिय

अनुराग शर्मा की पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही है। वे इंटरनेशनल बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। बीड़-बिलिंग विश्व स्तर पर पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर स्थल माना जाता है और इस क्षेत्र से उनका जुड़ाव उन्हें पर्यटन और खेल गतिविधियों से भी जोड़ता है। शैक्षणिक रूप से अनुराग शर्मा बीए पास हैं और पेशे से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उनका सामाजिक नेटवर्क मजबूत माना जाता है।

सियासी पृष्ठभूमि और पारिवारिक विरासत

अनुराग शर्मा का राजनीतिक झुकाव पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ा रहा है। उनके पिता प्यारे लाल शर्मा पूर्व में बीडीसी चेयरमैन रह चुके हैं। स्थानीय राजनीति में परिवार की मौजूदगी ने भी उनके राजनीतिक सफर को शुरुआती आधार दिया। कांग्रेस के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक संगठन में उनकी सक्रियता और नेतृत्व से निकटता भी टिकट मिलने के कारणों में शामिल हो सकती है।

क्यों अनुराग शर्मा को ही मौका

कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन में सक्रिय और जमीनी कार्यकर्ता की छवि वाले अनुराग शर्मा पर दांव खेला है। माना जा रहा है कि कांगड़ा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने और संगठनात्मक संतुलन साधने की रणनीति के तहत यह फैसला लिया गया है। अनुराग शर्मा को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा 2024 में मिली हार का सबक भी समझा जा रहा है जब हिमाचल के बाहर का कैंडिडेट देने की वजह से पार्टी को बहुमत के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। तब अभिषेक मनु सिंघवी की बजाय कई कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा कैंडिडेट के लिए मतदान किया था।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

ये भी पढ़ें:कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए उतारे 6 उम्मीदवार, 2 राज्यों में चौंकाया; नेता हैरान
ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश जाएंगे राज्यसभा? फूट-फूट कर रोए JDU नेता, मनोज झा भी भड़के
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।