हिमाचल प्रदेश में कब तक होंगे पंचायत चुनाव, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बता दी डेडलाइन वाली तारीख

राज्य सरकार के मंत्री की ओर से की गई दोनों घोषणाएं आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य सरकार की तैयारियों के साथ-साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पहलों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की उसकी कोशिशों को भी रेखांकित करती हैं।

हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर तक पंचायती राज चुनाव हो सकते हैं और राज्य चुनाव आयोग द्वारा 15 अक्टूबर तक इन चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। यह कहना है राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का, जिन्होंने शुक्रवार को राजधानी शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी ये चुनाव पार्टी चुनाव चिन्हों पर नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य चुनाव आयोग जल्द ही रोस्टर जारी करेगा। यह चुनाव दिसंबर 2025 में होना प्रस्तावित हैं और 15 अक्टूबर तक इन चुनावों का रोस्टर आने की संभावना है।'

उधर चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में सिंह ने स्पष्ट किया कि चुनाव गैर-दलीय आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं होते। इसलिए, संगठन का पुनर्गठन हो या न हो, इसका चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे न तो चुनावों पर असर पड़ता है और न ही कोई फ़र्क़ पड़ता है। संगठन के बिना भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मज़बूत प्रदर्शन करेंगे और पार्टी अपना दबदबा बनाए रखेगी।'

मंत्री ने शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय ग्रामीण खाद्य महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर ये बातें कहीं।

ये दोनों घोषणाएं आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य सरकार की तैयारियों के साथ-साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पहलों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की उसकी कोशिशों को भी रेखांकित करती हैं।