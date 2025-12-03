संजौली मस्जिद पर क्या बोले इमरान प्रतापगढ़ी कि भड़की AIMIM, कहा- छिछोरापन कब छोड़ेंगे आप?
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आते ही AIMIM भड़क गई है। इमरान के बयान पर AIMIM के दिल्ली स्टेट प्रेसीडेंट डॉ शोएब जमई ने बरसते हुए कहा- …आ गए क्रेडिट लेने। छिछोरापन कब छोड़ोगे आप?
हिमाचल हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलें हटाने का आदेश देते हुए नीचे की 2 मंजिलों को नहीं हटाने का आदेश जारी किया है। इस मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आते ही AIMIM भड़क गई है। इमरान के बयान पर AIMIM के दिल्ली स्टेट प्रेसीडेंट डॉ शोएब जमई ने बरसते हुए कहा- "…आ गए क्रेडिट लेने। छिछोरापन कब छोड़ोगे आप?" जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?
इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा कि बरस पड़ी AIMIM
मस्जिद के नीचे की मंजिलों को न तोड़ने के आदेश आने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए मस्जिद कमेटी की टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा- "आप सबकी दुआओं से शिमला की संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है, हम लोग लगातार क़ानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से बच रहे थे क्योंकि आज सुनवाई थी। मस्जिद कमेटी ने पूरी संजीदगी से इस मामले को कोर्ट में रखा, उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक़ है।"
झूठ फैलाना और क्रेडिट लेना कोई इनसे सीखे, AIMIM
डॉ शोएब जमई ने इमरान के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा- “झूठ फैलाना और मुफ्त में क्रेडिट लेना कोई आपसे सीखे! संजौली मस्जिद का दौरा हमने किया, वहां के कमेटी मेंबर से मुलाकात हमने की। आप तो कभी वहां गए भी नहीं। जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया वह आज भी किसी बड़े वकील उपलब्ध कराने के बारे में मुझसे मिलने दिल्ली आए।”
डॉ शोएब बोले- छिछोरापन कब छोड़ेंगे आप?
डॉ शोएब ने आगे लिखा- "संजौली मस्जिद कमेटी में शहर के कुछ जिम्मेदार लोग हैं और कुछ वकील जो स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाव के बावजूद भी लगातार लड़ रहे हैं और इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। जब मस्जिद का रास्ता रोक दिया गया था तो आप के जुबान से एक अल्फाज नहीं निकला.. अब जब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो क्रेडिट लेने आ गए। छिछोरापन कब छोड़ेंगे आप?"
